اقتصادية دبي و«طلبات» تتعاونان لدعم المواطنين الشباب حاملي رخصة تاجر

المصدر: دبي - البيان

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي التعاون مع «طلبات» لإتاحة الفرصة للمواطنين الشباب حاملي «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، بعرض منتجاتهم الغذائية من خلال تطبيق «طلبات» للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: أتى التعاون في إطار الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته. وتؤكد الشراكة التزامنا بدعم المشاريع الناشئة للشباب من حاملي رخصة التاجر وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع للتسوق إلكترونياً، حيث نسعى من خلال «رخصة تاجر» إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي.

وقال جيريمي دوتي، نائب رئيس شركة طلبات بدولة الإمارات: نحن فخورون بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتطوير برنامج انضمام مُخصّص لحاملي رخصة «تاجر» لمساعدة المشاريع الإماراتية على تسريع نمو تجارتها الإلكترونية.

وأضاف: نُشارك حكومة الإمارات رؤيتها ونؤمن بأن مستقبل الصناعة سيكون واعداً، وعلى هذا الأساس، نحن مستمرون في الاستثمار بكثافةٍ في تطوير منصتنا وشبكة شركائنا من المطاعم. كما نتطلع قُدُماً للعمل سوياً مع اقتصادية دبي لمساعدة التجار الإماراتيين في رسم مسار ناجحٍ لمشاريعهم المستقبلية.

وتضم مزايا الانضمام إلى منصة «طلبات»: الإعفاء من رسوم التسجيل، تسليم جهاز لوحي مجاني (من شركة سنمي Sunmi)، توفير جلسات تصوير فوتوغرافية تغطي 40 صِنفاً من قائمة الطعام، توفير خدمة توصيل مجانية لمدة شهر كامل، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التجديد لسنة إضافية. ويمكن الانضمام إلى المنصة من خلال تقديم رخصة تاجر الصادرة من اقتصادية دبي إلى فريق طلبات عن طريق البريد الإلكتروني ydalbah@talabat.com. وعند اكتمال إنشاء حساب التاجر على المنصة، تُرسِل طلبات فنيين مختصين لتدريب التاجر على النظام إلى أن يُنشَر حسابه على منصة طلبات.

ارتفاع

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ارتفاع رخص «تاجر» والصادرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 138%، حيث تم إصدار 4023 رخصة مقارنة مع 1687 رخصة تاجر صادرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد النمو الذي تشهده دبي كوجهة رائدة للمشاريع الرقمية الناشئة والمتخصصة بالتجارة الإلكترونية.

رخصة في دقائق

يتم الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض المنتجات والخدمات.

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