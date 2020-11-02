دبي تحتفي بمهرجان «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل دبي بمهرجان الأضواء «ديوالي» من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من جميع الجنسيات، والتي تتنوع بين العروض الترفيهية المذهلة والعروض الترويجية الرائعة على الذهب والمجوهرات إلى جانب عروض التجزئة والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

ويعد «ديوالي» أحد أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي للفعاليات في دبي، حيث تضاء مختلف الأحياء ومراكز التسوق والمعالم الرئيسية في المدينة بألوان مبهجة مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يقدم مهرجان الأضواء هذا العام العديد من العروض الترويجية والأنشطة والعروض الترفيهية لهذا العام، وهو ما يجعل منه بداية مثالية لموسم الأعياد كونه يسلط الضوء على مكانة دبي المُستحَقة وسمعتها الطيبة وجهة رئيسية للعائلات وشركات التجزئة والسائحين من مختلف أنحاء العالم».

احتفالات

يستضيف دبي فستيفال سيتي مول احتفالين رائعين، حيث يقدم عرضين يحملان طابع بوليوود وذلك في إطار عرض «تخيل». وتبدأ العروض يومياً من الساعة 6:30 مساءً، وتشمل عرض «حديقة هاتيز» الذي يحكي قصة رائعة لفيل صغير، إلى جانب أداء لأغنية البوب «جاي هو» التي ظهرت في الفيلم العالمي «سلامدوغ مليونير». وسيحظى زوار «فستيفال باي» بفرصة مشاهدة «تخيل»، إضافة إلى الاستمتاع بتحية خاصة بمناسبة مهرجان «ديوالي» بعد كل عرض. وتُقام عروض «جاي هو» و«حديقة هاتيز» يومياً ابتداءً من 6 وحتى 21 نوفمبر.

وتحتفل القرية العالمية بمهرجان «ديوالي»، حيث يسلط الجناح الهندي الضوء على العادات والتقاليد والثقافة والأطعمة الهندية. ويمكن للسكان والسائحين التسوق لشراء سلع فريدة من نوعها وهدايا خاصة مما يزيد على 240 متجراً تقدم أرقى المشغولات اليدوية والتحف الهندية، مع الاستمتاع بالعروض الثقافية الرائعة في المنصة الرئيسية للجناح. كما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بالمأكولات الهندية اللذيذة في مجموعة كبيرة من المطاعم والأكشاك، والباعة الذين يقدمون المأكولات المفضلة.

وتنضم ذا بوينت في نخلة جميرا إلى احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام، من خلال عرض تقدمه «نافورة النخلة»، أكبر نافورة راقصة في العالم، وعرض ألعاب نارية رائع يوم 13 نوفمبر. وسيستمتع زوار الوجهات العائلية لتناول الطعام والتجزئة بدءاً من الساعة 9 مساءً، بالألعاب النارية وعرض النافورة التي جرى افتتاحها أخيراً، مع رقصات مصممة خصيصاً على أنغام موسيقى بوليوود الكلاسيكية والمعاصرة وأغاني البوب الهندية. كما تقدم مجموعة مختارة من المطاعم في ذا بوينت خصومات بنسبة 25 % على القوائم الخاصة بمهرجان ديوالي خلال فترة الليل.

وتتزامن احتفالات ديوالي لهذا العام مع أسبوع دبي للتصميم، والذي يتيح لمن يحتفلون بالمهرجان وكذلك سكان دبي وزوارها فرصة استكشاف أفضل التصاميم والمفروشات الداخلية المعاصرة بالمنطقة. ويقام الأسبوع في حي دبي للتصميم بدءاً من 9 وحتى 14 نوفمبر.

عروض

ويمكن للمتسوقين الباحثين عن أدوات منزلية وملابس ومستحضرات تجميل ومجوهرات فريدة من نوعها العثور على الأشياء التي يبحثون عنها وغيرها الكثير في سوق رايب في أكاديمية بارك. ويحتضن السوق مجموعة رائعة من الحرفيين والمبدعين ورواد الأعمال. ويتزامن الحدث الأسبوعي مع احتفالات ديوالي لهذا العام، حيث يُقام من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً يوم 14 نوفمبر.

ويمكن لزوار متجر بلومينغديلز في دبي مول تزيين الغلاف الأمامي لنسختهم الخاصة من فيلم فير، إحدى أشهر مجلات بوليوود السينمائية، وذلك بدءاً من يوم 1 وحتى 14 نوفمبر. ويتعين على الزائر القفز إلى الغلاف الأمامي للمجلة والتقاط صورة وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسوم bloomingdalesme #bloomingdalesme @FilmfareME #FilmfareMiddleEast، وذلك للحصول على فرصة الفوز باشتراك لمدة عام في مجلة الأفلام الهندية الشهيرة.

ويعد العرض المسرحي الأكروباتي لا بيرل اختياراً رائعاً لسكان دبي وزوارها الذين يتطلعون إلى الاحتفال بمهرجان ديوالي بطريقة رائعة. ويعد هذا العرض على طراز لاس فيغاس والذي يُقدم مرتين يومياً في الساعة 6:30 و9:30 مساءً، تجربة مثالية للعائلات التي تحتفل بمهرجان ديوالي.

وترحب السيف، وجهة التسوق والترفيه على ضفاف خور دبي، بسكان المدينة وزوارها إلى نسختها الخاصة من «مهرجان الأضواء» بدءاً من يوم 12 وحتى 21 نوفمبر. ويمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية الحصرية على المطاعم والإقامات الفندقية ووسائل الترفيه والتسوق في سوق السيف طوال فترة الاحتفال إضافة إلى مجموعة من العروض المباشرة التي تأخذ طابع بوليوود على مسرح السيف في الهواء الطلق. ويمكن للمتسوقين خلال الاحتفالات الفوز بواحدة من 20 فرصة إقامة فندقية عائلية مجاناً عند إنفاق 200 درهم في منطقة السيف.

سحوبات

احتفالاً بمهرجان الأضواء لهذا العام، تقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عدداً كبيراً من العروض الترويجية الخاصة من 1 وحتى 21 نوفمبر، ويشمل ذلك عروضاً خاصة على الألماس والذهب بالإضافة إلى سحب يتيح لعشرة أشخاص من سعداء الحظ الفوز بقسائم شراء بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة.

ويشمل العرض الترويجي «مدينة من الذهب» الذي تقدمه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

وتعني صفقة الذهب مقابل الذهب أن المتسوقين لا يدفعون أي رسوم تصنيع على المجوهرات الذهبية عيار 18 و21 و22 قيراطاً في عدد من منافذ بيع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات المختارة. وأخيراً، سيشهر عرض المشغولات الذهبية من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حصول المتسوقين على هدية مجانية من المجوهرات عند شراء الألماس والمجوهرات الثمينة. وستسهم هذه العروض في إضفاء بريق خاص على احتفالات مهرجان الأضواء لهذا العام.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي في مختلف أنحاء المدينة، الدخول في سحب للفوز بجوائز ذهبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف درهم . وسيحصل 20 فائزاً من سعداء الحظ على 20 جراماً من الذهب لكل منهم. وتشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة مركز مجمع بوابة الخيل والعربي سنتر وباي أفينيو وبرجمان ودبي أوتليت مول والواحة مول والريف مول.

مأكولات

تشمل الاحتفالات بمهرجان الأضواء الاستمتاع بالعديد من الأطباق والحلويات الهندية الكلاسيكية، حيث يطلق تطبيق طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت «زوماتو» عرض مهرجان الأضواء الترويجي الذي يقدم تخفيضات على أكثر من 200 مطعم هندي وجنوب آسيوي في دبي، بما في ذلك المطاعم التي تقدم مأكولات الشوارع والمطاعم التقليدية المفضلة لدى العائلات. وابتداءً من 6 وحتى 21 نوفمبر، يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بخصومات تبدأ من 15 وحتى 40% على تجارب تناول الطعام داخل المطاعم، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 50% على الطلبات عبر الإنترنت بحد أدنى للطلب يبلغ 20 درهماً.

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