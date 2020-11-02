تأجيل معرض «ستيل فاب» إلى يونيو 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز إكسبو الشارقة الجهة المنظمة والمستضيفة لمعرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب»، تأجيل الدورة السابعة عشرة من الحدث إلى يونيو 2021، والتي كان من المقرر تنظيمها في يناير القادم.

ويعد معرض «ستيل فاب» الذي ينظم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منصة مثالية بالنسبة لرواد صناعة تشكيل الصلب والمعادن العالميين والإقليميين والمحليين، كونه يمثل ملتقى سنوياً لاستكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة، حيث نجح على مدار 16 عاماً من استقطاب كبار اللاعبين من شركات وعلامات تجارية إماراتية ودولية رائدة في مجال صناعة الصلب وقص المعادن وآلات اللحام وغيرها.

وأكد مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن قرار تأجيل المعرض جاء بعد تقييم الأوضاع العالمية الراهنة المرتبطة بتأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي وحركة الطيران والشحن الجوي، والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وعدد من رواد هذا القطاع، ورغم التوصل لاتفاقيات مع عدد من الشركات وحجز نسبة جيدة من منصات وأجنحة العرض، إلا أن قرار تأجيل هذا الحدث سيصب في مصلحة الجميع بهدف العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والعارضين.

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