تعاون بين "أي كيو روبوتيكس" و"براندز فور لس" في رقمنة قطاع الخدمات اللوجستية

المصدر: دبي- البيان

أبرمت "أي كيو روبوتيكس" "IQ Robotics" الشركة القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام الروبوتات، اتفاقية شراكة مع مجموعة "براندز فور لس"، والتي تقدر قيمتها بملايين الدراهم، وتضم ما يصل إلى 160 روبوتًا يمكنها معالجة 150,000 قطعة في اليوم الواحد.

وتساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التحول الرقمي لقطاع الخدمات اللوجستية بالإمارات. وفي هذا الصدد قال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أي كيو روبوتيكس" "IQ Robotics": "يتمثل الهدف الأساسي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا لتكون في طليعة خطط تعافي الاقتصاد لمرحلة ما بعد "كوفيد – 19" في الدولة، مواكبة للرؤية الحكيمة والمستقبلية للقيادة الرشيدة. وتأتي شراكتنا مع "براندز فور لس" كجزء من خريطة الطريق التي نتبعها لدعم طموح الإمارة، ومساعدتها على تحقيق المزيد من التقدم. ويسعدنا أن تكون مهمتنا متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كواحدة من أذكى المدن، إلى جانب الإسهام في تنشيط السوق الوطني، لجعل الإمارات عموماً واحدة من أسرع الدول في تحقيق التعافي التام من الوباء في العالم".

وقال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة "براندز فور لس": “تتمثل رؤيتنا دائمًا في زيادة فرص حصول عملائنا على منتجاتنا من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم في جميع أنحاء العالم، بدءًا من خطة النمو التي تركز على تحقيق التوسع الطبيعي لانتشارنا من أجل تغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها مناطق وسط وشرق أوروبا. ومن خلال شراكتنا مع "أي كيو روبوتيكس""IQ Robotics"، فقد أصبحنا قادرين على الاستفادة من العمل بوتيرة أسرع، وتحديث المخزون على أرفف البيع في محلاتنا".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الطرفين يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر بحضور كل من فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أي كيو روبوتيكس""IQ Robotics"، وتوفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة "براندز فور لس".

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