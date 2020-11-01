دبي تحتفل بمهرجان الأضواء "ديوالي" بفعاليات متنوعة

المصدر: وام

تحتفل دبي بمهرجان الأضواء "ديوالي" من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من جميع الجنسيات والتي تتنوع بين العروض الترفيهية والترويجية على الذهب والمجوهرات إلى جانب عروض التجزئة والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

ويعد مهرجان "ديوالي" أحد أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي للفعاليات في دبي حيث تضاء مختلف الأحياء ومراكز التسوق والمعالم الرئيسية في المدينة بألوان مبهجة مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن احتفالات مهرجان "ديوالي" السنوية في دبي تعكس التنوع الموجود في المدينة وتسهم في نشر البهجة وتعزيز الترابط بين أفراد العائلة .

ولفت إلى أن المهرجان يقدم هذا العام العديد من العروض الترويجية والأنشطة والعروض الترفيهية لهذا العام وهو ما يجعل منه بداية مثالية لموسم الأعياد كونه يسلط الضوء على مكانة دبي المستحقة وسمعتها الطيبة كوجهة رئيسية للعائلات وشركات التجزئة والسائحين من مختلف أنحاء العالم .

ويستضيف دبي "فستيفال سيتي مول" احتفالين بمناسبة مهرجان الأضواء "ديوالي" من خلال عرضين يحملان طابع " بوليوود " ضمن عرض "تخيل" الشهير حيث تبدأ العروض يوميا من الساعة 6:30 مساء وذلك ابتداء من يوم 6 وحتى 21 نوفمبر.

وتحتفل " القرية العالمية " بمهرجان الأضواء "ديوالي" حيث يسلط الجناح الهندي في القرية الضوء على العادات والتقاليد والثقافة والأطعمة الهندية، فيما يمكن للسكان والسائحين التسوق لشراء سلع فريدة من نوعها وهدايا خاصة من ما يزيد على 240 متجرا تقدم أرقى المشغولات اليدوية والتحف الهندية والمأكولات .

وتنضم "ذا بوينت" في "نخلة جميرا" إلى احتفالات مهرجان الأضواء "ديوالي" لهذا العام من خلال عرض مذهل تقدمه "نافورة النخلة" أكبر نافورة راقصة في العالم وعرض ألعاب نارية رائع يوم 13 نوفمبر الجاري .

كما تتزامن احتفالات "ديوالي" هذا العام مع أسبوع دبي للتصميم والذي يتيح لمن يحتفلون بالمهرجان وكذلك سكان دبي وزوارها فرصة استكشاف عدد من أفضل التصاميم والمفروشات الداخلية المعاصرة على مستوى المنطقة حيث يقام أسبوع دبي للتصميم في حي دبي للتصميم "d3" في بيئة آمنة في الهواء الطلق بدءا من يوم 9 وحتى 14 نوفمبر الجاري ويسلط الضوء على مشهد التصميم في المنطقة تحت عنوان "إعادة تعريف وتصور الطريقة التي سنعيش بها في المستقبل القريب والبعيد" .

ويمكن للمتسوقين الباحثين عن أدوات منزلية وملابس ومستحضرات تجميل ومجوهرات فريدة من نوعها خلال نسخة العام الحالي من مهرجان الأضواء "ديوالي" العثور على الأشياء التي يبحثون عنها وغيرها الكثير في "سوق رايب" في "أكاديمية بارك "حيث يتزامن الحدث الأسبوعي مع احتفالات مهرجان "ديوالي" لهذا العام وسيقام من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء يوم 14 نوفمبر.

ويعد العرض المسرحي الأكروباتي "لا بيرل" اختيارا مناسبا لسكان دبي وزوارها الذين يتطلعون إلى الإحتفال بمهرجان "ديوالي" بطريقة رائعة حيث يقدم هذا العرض المذهل - الذي يقام على طراز "لاس فيغاس" مرتين يوميا في الساعة 6:30 و9:30 مساء - تجربة مثالية للعائلات التي تحتفل بمهرجان "ديوالي" حيث يجمع بين الموسيقى والرقصات والأضواء والكثير من التفاصيل الشيقة.

وترحب "السيف"- وجهة التسوق والترفيه على ضفاف خور دبي - بسكان المدينة وزوارها إلى نسختها الخاصة من "مهرجان الأضواء" بدءا من يوم 12 وحتى 21 نوفمبر الجاري حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية الحصرية على المطاعم والإقامات الفندقية ووسائل الترفيه والتسوق في سوق السيف طوال فترة الاحتفال بالمهرجان بالإضافة إلى مجموعة من العروض المباشرة التي تأخذ طابع "بوليوود" على مسرح السيف في الهواء الطلق.

وتشمل الاحتفالات السنوية بمهرجان الأضواء الاستمتاع بالعديد من الأطباق والحلويات الهندية الكلاسيكية حيث يطلق تطبيق طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت "زوماتو" عرض مهرجان الأضواء الترويجي الذي يقدم تخفيضات على أكثر من 200 مطعم هندي وجنوب آسيوي في دبي بما في ذلك المطاعم التي تقدم مأكولات الشوارع والمطاعم التقليدية المفضلة لدى العائلات.

وتستضيف أبوظبي ودبي والشارقة عددا من أفضل لاعبي " الكريكيت " في العالم لنسخة عام 2020 من الدوري الهندي الممتاز، وعلى الرغم من أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار "كوفيد-19" تحول دون مشاهدة الجمهور للاعبين وجها لوجه وهم يمارسون اللعبة في استاد دبي الدولي للكريكيت إلا أن المقاهي والمطاعم والصالات الموجودة في المدينة تعد مكانا مثاليا للاسترخاء ومشاهدة سير المباريات عبر الشاشات الكبيرة حيث يستمر عرض مباريات الكريكيت حتى يوم 10 نوفمبر الجاري.

واحتفالا بمهرجان الأضواء هذا العام تقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عددا كبيرا من العروض الترويجية الخاصة من 1 وحتى 21 نوفمبر الجاري والتي تشمل عروضا خاصة على الألماس والذهب بالإضافة إلى سحب يتيح لعشرة أشخاص من سعداء الحظ الفوز بقسائم شراء بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي في مختلف أنحاء المدينة الدخول في سحب للفوز بجوائز ذهبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف درهم إماراتي، وسيحصل 20 فائزاً من سعداء الحظ على 20 جراما من الذهب لكل منهم حيث تشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة مركز مجمع بوابة الخيل و"العربي سنتر" و"باي أفينيو "و"برجمان" و"دبي أوتليت مول" و"الواحة مول" و"الريف مول"، كما تقدم عدد من المراكز التجارية بدبي عروضا وجوائز وتخفيضات أخرى للمتسوقين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز