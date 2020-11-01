«إيجل هيلز» تطلق مشروع «ندى رزيدنسز» السكني في جزيرة مريم بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت «إيجل هيلز الشارقة»، الشركة التي تأسست بشراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و«إيجل هيلز»، المشروع السكني «ندى رزيدنسز» في جزيرة مريم على الواجهة البحرية في منطقتي الخان والممزر بالشارقة.

ويضم المبنى 74 وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية لمجمع «مريم جيت رزيدنسز» من المخطط الرئيسي لجزيرة مريم في قلب مدينة الشارقة.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: «يعد إطلاق «ندى رزيدنسز» خطوة مهمة للإمارة كونها تعزز النمو، الذي تشهده جزيرة مريم وترسخ مكانتها وجهة مميزة على الواجهة البحرية. وفي ظل الإقبال الكبير على المشاريع العقارية الفاخرة في الشارقة، نلتزم بتوفير مشاريع استثنائية لعملائنا. وبفضل تصميمه العصري وسهولة الوصول إلى الشاطئ والإطلالات التي يوفرها، سيشكل هذا المبنى وجهة مميزة تمنح الراحة والخصوصية لسكانها».

وتصل المساحة الطابقية لمشروع «ندى رزيدنسز» إلى 6,187 متراً مربعاً، مع شقق متنوعة تتميز بإطلالات متعددة سواء على المساحات الخضراء الداخلية والخارجية أو مدينة الشارقة بأفقها. كما يتميز المبنى بموقعه على بعد مسافة قصيرة جداً عن المحلات التجارية الموجودة في جزيرة مريم، بالإضافة إلى شواطئ منطقتي الممزر والخان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز