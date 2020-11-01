داماك تعلن اكتمال بناء برج «بي» بمشروع أيكون سيتي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «داماك العقارية»، إنجاز أعمال الإنشاءات برج «بي» في مشروع أيكون سيتي على شارع الشيخ زايد، في وسط مدينة دبي،

ويوفر البرج المكون من 53 طابقاً بارتفاع 246 متراً، 1,218 وحدة. وتم استخدام نحو 90,000 متر مكعب من الخرسانة في الهيكل البنائي، بالإضافة إلى استخدام نحو 11,000 طن متري من الفولاذ، وهو ما يقرب من نصف وزن تمثال الحرية.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: «نتطلع إلى الإسراع في استكمال باقي أعمال البناء لدينا، رغم التحديات. وإنجاز البرج يُمثل ركيزة أساسية لمشروع أيكون سيتي. وهذا الإنجاز يأتي في أعقاب منح عقد بقيمة 181000000 درهم، لتشييد برج زادة، وهو مشروع آخر من مشاريع داماك العملاقة، الذي يقع في منطقة الخليج التجاري».

وتعتبر هذه الإنجازات التي تحققها «داماك العقارية» بمثابة تقدم إيجابي مهم، فيما تشهد صناعة العقارات نشاطاً مستداماً للبناء، مدعوماً بميزانيات عمومية قوية، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة الصحية، علاوة على إشارة شركات الاستشارات العقارية العالمية بشكل متزايد إلى الإيجابية في سوق العقارات الإماراتي القوي نظراً لوجود مشاريع مختلفة ونوعية ومتميزة، ما شكل بيئة واعدة للاستثمارات.

وبحسب إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد شهد شهر أغسطس زيادة في المبيعات بنسبة 13.4% مقارنة بشهر أغسطس 2019، وتم تسليم 5,600 وحدة سكنية في دبي في الربع الثاني من عام 2020. وبحلول نهاية شهر أكتوبر، بلغت قيمة الصفقات العقارية في القطاع العقاري نحو 4 مليارات درهم، وبلغ مجموع المعاملات 1369 معاملة، ومن المقرر الانتهاء من 38,000 وحدة إضافية في دبي خلال الفترة المتبقية من العام.

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