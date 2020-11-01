471 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 471 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 142 مبايعة بقيمة 244.85 مليون درهم منها 8 مبايعات للأراضي بقيمة 17.05 مليون درهم و134 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 227.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة ند حصة بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 213.72 مليون درهم منها 10 رهن أراض بقيمة 122.56 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 91.16 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 107 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 12.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

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