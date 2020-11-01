حفل افتراضي لتوزيع جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حفل الجوائز السنوي الأكثر تأثيراً في قطاع النفط والغاز العالمي، عن إقامة دورتها العاشرة، وتوزيع الجوائز للفائزين، خلال حفل افتراضي الشهر الجاري.

وتشهد نسخة هذا العام من جوائز أديبك، التي تحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاقها، زيادة عدد الجوائز من 6 إلى 10 جوائز، لتشمل أربع فئات جديدة، تضم جائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة في القطاع، وجائزة أفضل شركة ناشئة في القطاع، وجائزة أفضل شركة في مجال التميز التشغيلي، وجائزة أفضل مزود لحلول التغير المناخي في العام.

كما أسهم اعتماد مجموعة بوسطن الاستشارية كشريك لجوائز أديبك 2020 لشؤون تحليلات السوق، في الارتقاء بأداء البرنامج، من خلال تعزيز عملية انتقاء أسماء الفائزين، وتحسين معايير قبول المشاركين، إذ تخضع خطوات الترشيح إلى عملية تقييم دقيقة، تشمل إعداد القوائم المختصرة للمشاركين، من قبل لجنة فنية من 46 عضواً، ولجنة اختيار من 20 شخصاً، فضلاً عن انتقاء الفائزين النهائيين من قبل لجنة تحكيم، تضم 8 قادة في قطاع الطاقة العالمي من 6 دول، وهم:

• معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

• طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية مصر العربية.

• الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.

• فيكي هولوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم.

• لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز.

• تاكايوكي يويدا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنبكس اليابانية.

• براتيما رانجاراجان، الرئيسة التنفيذية لمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ.

• جيسون بوردوف، أستاذ الممارسات المهنية والعلاقات الدولية العامة، والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، رئيس لجنة تحكيم جوائز أديبك: «يُمثل الفائزون بجوائز أديبك، الجهات الفاعلة والأكثر تميزاً في القطاع، وأنا فخورة للغاية برئاستي للجنة تحكيم جوائز أديبك. تلقينا مئات طلبات المشاركة من أكثر من 35 دولة في مختلف أنحاء العالم، ما يعكس المكانة البارزة للجوائز في قطاع النفط والغاز العالمي. وبغض النظر عن التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد كم ونوع المشاركات التي تلقيناها على الرغبة القوية بابتكار وتطوير عمليات جديدة في القطاع».

ويُعتبر حفل الجوائز لهذا العام، جزءاً من الافتتاح الرسمي لمعرض ومؤتمر أديبك 2020، الذي ينعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وينطلق في التاسع من نوفمبر المقبل، عقب الكلمة الافتتاحية التي يُلقيها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك.

وبدوره، قال كريستوفر هدسون رئيس وحدة الطاقة العالمية لدى شركة دي إم جي إيفنتس: «يتميز حفل توزيع جوائز أديبك هذا العام، بتطبيق إجراءات صارمة وشفافة في عملية اختيار قائمة المرشحين النهائيين، ومنح الجوائز للأشخاص الأكثر تميزاً في مجالات عملهم، وخاصة الذين أكدوا استحقاقهم لتلك الجوائز».

وتقام سلسلة جلسات المؤتمر بشكل موازٍ لفعالية توزيع الجوائز الافتراضية، وتضم أجندة المؤتمر أكثر من 135 جلسة، بمشاركة 700 متحدث، يقدمون أكثر من 100 ساعة لإثراء النقاش والمعرفة. سيستضيف المعرض الافتراضي أكثر من 100 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، ويقدم الحدث فرصة للزوار، للوصول إلى محتوى ومعارف معمقة حول قطاع النفط والغاز عالمياً، بما في ذلك أحدث الجوانب المعرفية الاستراتيجية، والخبرات والتطبيقات والحلول والخدمات عبر جلساته المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال معرض أديبك السنوي، وبرنامجه للمؤتمرات والجوائز، ستُستأنف بصيغة الحضور الفعلي بين 8-11 نوفمبر 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. والمرشحون النهائيون لنيل جوائز أديبك، هم:

- جائزة أفضل أبحاث رائدة في القطاع للعام

• الوكالة الوطنية للمحروقات إني إس بي إيه

• شركة إنبيكس كوربوريشن

• شركة شِل

- جائزة أفضل مشروع تكنولوجي رائد للعام

• شركة أرامكو السعودية وشركة سيبيد جيوسوليوشنز

• شركة بي تي تي للتنقيب والإنتاج، وشركة كونجسبورغ فيروتيك، وشركة إيه آي آند روبوتكس فينتشرز

• شركة إنفلو كونترولز

- جائزة أفضل مشروع للتحول الرقمي للعام

• شركة سبارك كوجنيشن وشركة بي بي

• شركة أرامكو السعودية، وشركة فوغهورن سيستمز، وشركة أرامكو أبردين، وأرامكو للمستشعرات- هيوستن، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وشركة مودوس لحقول النفط

• شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة شلمبرجير

- جائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة في القطاع

• أوليفر مولينز من شركة شلمبرجير

• سونيل كوكال من أرامكو السعودية

• نبيل العلوي من شركة المنصوري للاختصاصات الهندسية

- جائزة أفضل شركة في مجال التنوع والشمول في قطاع النفط والغاز للعام

• شركة تنمية نفط عُمان

• شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة

• شركة إيمرسون لحلول الأتمتة

- جائزة أفضل شركة ناشئة في قطاع النفط والغاز للعام

• شركة إكسنس إيه إس

• شركة إنديورا لوك

• شركة أنجارا إندستريز للصناعات المحدودة

- جائزة أفضل شركة في مجال التميز التشغيلي

• شركة شِل

• شركة أدنوك لمعالجة الغاز

- جائزة أفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية للعام

• شركة غاز البصرة

• شركة بي بي-عُمان

• شركة تنمية نفط عُمان

- جائزة أفضل شركة حلول لتغير المناخ للعام

• شركة نيوترال فيولز

• شركة أدنوك لمعالجة الغاز

• الوكالة الوطنية للمحروقات إني إس بي إيه

- جائزة أفضل خبير تقني شاب للعام

• مصطفى الخويلدي من أرامكو السعودية

• الدكتورة سيرين لوك سو مون من جامعة بتروناس للتكنولوجيا في ماليزيا

• الدكتور محمد أكرم كريمي من شركة سينسو تك في ألمانيا

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