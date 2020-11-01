إكسبو الشارقة يعلن تأجيل معرض «ستيل فاب» إلى يونيو 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز إكسبو الشارقة الجهة المنظمة والمستضيفة لمعرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب»، تأجيل الدورة السابعة عشرة من الحدث إلى يونيو 2021، والتي كان من المقرر تنظيمها في يناير القادم.

ويعد معرض «ستيل فاب» الذي ينظم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منصة مثالية بالنسبة لرواد صناعة تشكيل الصلب والمعادن العالميين والإقليميين والمحليين، كونه يمثل ملتقى سنوياً لاستكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة، حيث نجح على مدار 16 عاماً من استقطاب كبار اللاعبين من شركات وعلامات تجارية إماراتية ودولية رائدة في مجال صناعة الصلب وقص المعادن وآلات اللحام وغيرها.

تقييم الأوضاع

وأكد مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن قرار تأجيل المعرض جاء بعد تقييم الأوضاع العالمية الراهنة المرتبطة بتأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي وحركة الطيران والشحن الجوي، والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وعدد من رواد هذا القطاع، ورغم التوصل لاتفاقيات مع عدد من الشركات وحجز نسبة جيدة من منصات وأجنحة العرض، إلا أن قرار تأجيل هذا الحدث سيصب في مصلحة الجميع بهدف العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والعارضين.

وأوضح المجلس، أن الإعلان المبكر عن التاريخ الجديد للدورة السابعة عشرة من معرض «ستيل فاب» سيمكن رواد الصناعة من التخطيط مسبقاً، حيث سيمنح الشركات الدولية فترة إضافية للاستعداد بشكل أكبر للحدث المرتقب، كما ستتجنب القيود الحالية المرتبطة بالسفر في بلدانهم وستسمح لكل من العارضين والزوار بالالتقاء مجدداً مع العملاء القدامى والجدد في بيئة ممتعة ومنتجة للغاية من خلال دورة المعرض الجديدة التي ستقدم للمشاركين تجربة غير مسبوقة.

إجراءات احترازية

واستأنف إكسبو الشارقة باكورة فعالياته من خلال تنظيم عدد من المعارض المحلية وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعودة عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث حرص المركز على إقرار جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ضمن دليل إرشادي يدرج الاشتراطات المطلوبة لتنظيم الفعاليات، والذي يشتمل على تعقيم المبنى بالكامل والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة للعارضين والزوار من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، لضمان الالتزام من قبل الجميع.

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