غرفة الفجيرة تشارك في الملتقى العربي- الألماني الـ 23 ببرلين

المصدر: الفجيرة – البيان

شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي- الألماني الثالث والعشرين، الذي عقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية- الألمانية، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ببرلين.

ضم وفد غرفة الفجيرة خلفان الكعبي أمين الصندوق، وسلطان مليح المطروشي، وسيف العطر، وياسر علي سيف العطر أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وأوضح سلطان مليح أن مشاركة الغرفة في الملتقي جاء من منطلق ما توليه الغرفة من حرص على تعزيز العلاقات مع الغرف العربية والألمانية، بهدف تعزيز جهود التواصل معها والاستفادة من خبراتها لصالح الأعمال والتجارة المستقبلية البينية واغتنام الفرصة للالتقاء بأصحاب الأعمال لبحث القضايا، التي تواجه مجتمع الأعمال العربي- الألماني.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للملتقى تحدث فيها الدكتور بيتر رامزور الوزير الاتحادي السابق رئيس الغرفة العربية- الألمانية وأكد أنه على الرغم من جائحة «كورونا» والتي أثرت على العالم بأثره إلا أن الاهتمام الرسمي واهتمام رجال الأعمال بالمشاركة في فعاليات الملتقى استمر، دلالة على الأهمية التي يمثلها منصة رئيسية لعلاقات الأعمال العربية- الألمانية.

وأوضح أن العدد الكبير من صانعي القرار والخبراء وممثلي الشركات رفيعي المستوى، الذين شاركوا في الملتقى على الرغم من قيود السفر الحالية والتحديات الشخصية يدل على أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تقدم خدمة هامة في دعم العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الشركات على كلا الجانبين. ووصف علاقات التعاون العربية- الألمانية بأنها متطورة في كل القطاعات، لا سيما في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة. كما خاطب الملتقى وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي الألماني بيتر التماير، حيث أثنى على جهود غرفة التجارة والصناعة العربية- الألمانية في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية- الألمانية، معبراً عن سعادته بانعقاد الملتقى رغم تأثيرات وأزمة «كورونا»، مؤكداً اهتمام الشركات الألمانية في تكثيف علاقتها وإعمالها في العالم العربي.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية العربية- الألمانية شهدت خلال السنوات الماضية تطورات مهمة ونموّاً على صعيد الاستثمار والتجارة، مبيناً أن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين بلغت نحو 44,3 مليار يورو في 2019، لافتاً إلى أن إمارة الفجيرة لها روابط تجارية مع ألمانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 83.5 مليون درهم العام الماضي.

وأضاف أن وفد الغرفة التقى خلال الملتقى عدداً من ممثلي الغرف العربية والألمانية وأصحاب الأعمال، وأطلعهم على فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الفجيرة. وأكد حرص الغرفة على تقديم التسهيلات للراغبين في الاستثمار بالإمارة بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية.

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