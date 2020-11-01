جولات لدائرة التنمية السياحية بعجمان للتأكد من التزام المنشآت بأعلى معايير السلامة

المصدر: عجمان- البيان

بدأت دائرة التنمية السياحية بعجمان جولات متابعة على المنشآت السياحية بالإمارة، للتأكد من التزامها بمعايير الحصول على شهادة Bureau Veritas» BV» لحماية الضيوف والزوار والعاملين في قطاع الضيافة في عجمان، تماشياً مع تعزيز التدابير الوقائية، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن الشهادة قائمة تدقيق متكاملة لضمان أعلى معايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بالنظافة، والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى اتباع أعلى مستويات السلامة، وتشمل أيضاً القيام بعمليات تفتيش ميدانية للتحقق من اعتماد تدابير حماية عالية الكفاءة.

وقال سلطان النعيمي، مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحية بعجمان: «تأتي جولات المتابعة في إطار جهود الدائرة، للتأكد من أن جميع المنشآت السياحية تتبع كل التدابير الوقائية مع استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لسكان الإمارات وزوارها. ونتطلع إلى مواصلة جهود التعاون واعتماد كل التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة وصحة ضيوف إمارة عجمان».

وأجرت دائرة التنمية السياحية في عجمان مؤخراً فحوصات شاملة لفيروس «كورونا» لعاملي المنشآت الفندقية في الإمارة، بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية، وشملت جميع العاملين في المنشآت الفندقية بعجمان.

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