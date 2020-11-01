سوق أبوظبي للأوراق المالية يعين سعيد الظاهري رئيساً تنفيذياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن تعيين سعيد حمد عبيد الظاهري، في منصب الرئيس التنفيذي.

يمتلك الظاهري خبرات واسعة، والتي تدعم منصبه الجديد، كرئيس تنفيذي للسوق، والمساعدة في تطوره، والتقدم بثقة نحو المستقبل. شغل الظاهري على مدى السنوات الماضية، عدة مناصب عليا في إمارة أبوظبي، ومن أبرزها، رئيساً تنفيذياً لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وهو المنصب الذي شغله منذ مايو 2016، وقاد من خلاله عملية الدمج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، لتصبح «طاقة» واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وواحدة من أكبر 10 شركات في مجال المرافق المتكاملة في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كان للظاهري دور استثنائي في تطوير استراتيجية الشركة، حيث أشرف على إعادة هيكلتها، وقاد عملية التحول الاستراتيجي بنجاح، لتصبح شركة طاقة من الشركات الرائدة في صناعة الطاقة العالمية. كما أنه تحت إشرافه، زادت القيمة المضافة بالنسبة للمستثمرين، حيث تم تدعيم وتعزيز محفظة أصول الشركة. وعلاوة على ذلك، كان مسؤولاً عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها لزيادة الفعالية التنظيمية، والقدرات التشغيلية للشركة.

وقبل انضمامه إلى «طاقة»، شغل الظاهري عدة مناصب مهمة، عبر مختلف قطاعات الإمارة، منها شركة أبوظبي للإعلام، والاتحاد للقطارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة». والظاهري حاصل على درجة الماجستير في الموارد البشرية، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من كلية إكيرد في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدني أن أرحب بسعيد حمد الظاهري في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كرئيس تنفيذي جديد، حيث سيكون للظاهري دور رئيس في تنفيذ أهداف السوق الاستراتيجية، والإشراف على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه السوق في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي، وتعزيز سوق رأس المال، وأتمنى للسيد الظاهري كل التوفيق في مهمته الجديدة، عبر قيادة فريق العمل لإنجاز مبادرات استراتيجية، تعزز رصيد سوق أبوظبي للأوراق المالية، الحافل بالنجاحات».

وبدوره، عبّر الظاهري عن امتنانه لثقة مجلس إدارة سوق أبوظبي المالية للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه يتطلع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق، وترسيخ مكانته الرائدة، ليكون في مقدم الأسواق المالية الأكثر تميزاً ومواكبة لتطلعات كافة المتعاملين، مدعوماً بالتوجيه القيادي من قبل مجلس الإدارة، وبدعم كبير من جانب فريق العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكافة المتعاملين، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتحقيق رؤيته ليكون «السوق المالي الأمثل».

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