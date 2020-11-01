12.4 ألف متقاعد في أبوظبي حتى نهاية الربع الثالث من 2020

المصدر: وام

كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد أن إجمالي عدد المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 90 ألفا و613 مواطنا، شكلت نسبة الذكور منهم 55 %، مقابل 45% من النساء، فيما بلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم الجدد خلال الربع الثالث من العام الجاري، 470 مواطنا.

وأشار الصندوق، في النشرة الإحصائية ربع السنوية التي أصدرها مؤخرا، إلى أن القطاع الحكومي يضم النسبة الأكبر من المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 81 ألفا و758، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم من المواطنين العاملين في القطاع الخاص 8 آلاف و855 مواطنا.

ووفقا للنشرة، بينت إحصاءات الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بلغ حوالي 1533 جهة عمل، منها 1230 تابعة للقطاع الخاص، و303 جهات في القطاع الحكومي، فيما بلغ متوسط سن المؤمن عليهم 36 سنة، وبلغ عدد متوسط سنوات الخدمة 9 سنوات.

ولفتت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 12 ألفا و457 متقاعدا، يمثل الذكور 79% منهم، فيما تمثل النساء 21%، لافتة إلى أن أعداد المتقاعدين الجدد بلغت 147 متقاعدا، منهم 141 متقاعدا من القطاع الحكومي، و6 متقاعدين في القطاع الخاص.

وفيما يخص توزيع المتقاعدين الجدد حسب أسباب التقاعد، أوضحت النشرة الإحصائية، أن 32% تقاعدوا بسبب استكمال سنوات الخدمة، و29% تقاعدوا تحت بند (امرأة ولديها أبناء)، و22 % لبلوغ سن التقاعد، و2% لعدم اللياقة الطبية، و14% بسبب الوفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن أعلى نسبة في عدد المتقاعدين من الصندوق من مدينة أبوظبي، إذ سجلت نسبة المتقاعدين 67%، تلتها مدينة العين بنسبة 24%، ثم الظفرة 5%، وأخيرا الإمارات الشمالية بنسبة 4%.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المستحقين في الربع الثالث من عام 2020، بلغ نحو 9533 مستحقا، يمثلون 3560 متقاعدا متوفى، بينهم 85% من الإناث، و15% من الذكور.

وتوقع صندوق أبوظبي للتقاعد ارتفاع أعداد المؤمن عليهم المسجلين لديه، بحلول عام 2024 إلى 108 آلاف و440 مواطنا ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وذلك وفقا لنتائج الدراسات التي يجريها الصندوق بشكل دوري.

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