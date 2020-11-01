تصنيف «بي إتش مباشر» 5 نجوم في تقييم تميز وسطاء دبي المالي

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية»، الشركة المتخصصة في مجال الأسواق المالية في دولة الإمارات، على تصنيف 5 نجوم في تقييم تميز الوسطاء لسوق دبي المالي لعام 2019.

وأطلق سوق دبي المالي برنامج «تقييم تميز الوسطاء»، بهدف تعزيز خدمات المستثمرين، وتعزيز المكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات في القطاع المالي إقليمياً وعالمياً. ويتم إجراء التقييم من قبل خبراء، ويأخذ بعين الاعتبار نتائج استطلاعات رضا العملاء والمتسوقين السريين. وتتضمن أهداف برنامج التميز زيادة الجودة والإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة المعرفة بمنتجات وخدمات سوق دبي المالي، وتوفير المبادئ التوجيهية، وضمان السلوك الأخلاقي عبر المؤسسات.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش مباشر»: «سعداء بالحصول على تصنيف 5 نجوم في تقييم التميز للوسطاء في سوق دبي المالي، ما يؤشر إلى مدى اجتهاد موظفينا في تنفيذ استراتيجيتنا، حيث إن الخدمات عالية الجودة، التي نقدمها لعملائنا هي عنوان أساسي دائماً في كل خططنا وأجنداتنا».

وتابع: نحرص دوماً على التميز في أدائنا وأعمالنا ومهماتنا، في ظل الدعم الكبير والتعاون مع سوق دبي المالي، وننظر إلى تصنيف خمسة نجوم كمحطة جديدة محفزة لنا لتحقيق المزيد من التميز والنجاح.

نبذة عن الشركة: شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية ش.م.خ، هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي، برأس مال مدفوع قدره 564 مليون درهم إماراتي، تعتبر من أهم الشركات الرائدة في الأسواق المالية الإماراتية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية لعملائها.

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