سوق أبوظبي للأوراق المالية يعين رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن تعيين السيد سعيد حمد عبيد الظاهري في منصب الرئيس التنفيذي.

يمتلك الظاهري خبرات واسعة والتي تدعم منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للسوق و المساعدة في تطوره والتقدم بثقة نحو المستقبل. شغل الظاهري على مدى السنوات الماضية، عدة مناصب عليا في إمارة أبوظبي ومن أبرزها رئيساً تنفيذياً لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وهو المنصب الذي شغله منذ مايو 2016، وقاد من خلاله عملية الدمج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، لتصبح "طاقة" واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وواحدة من أكبر 10 شركات في مجال المرافق المتكاملة في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كان للظاهري دوراً استثنائياً في تطوير استراتيجية الشركة، حيث أشرف على إعادة هيكلتها و قاد عملية التحول الاستراتيجي بنجاح لتصبح شركة طاقة من الشركات الرائدة في صناعة الطاقة العالمية. كما وأنه تحت إشرافه، زادت القيمة المضافة بالنسبة للمستثمرين حيث تم تدعيم وتعزيز محفظة أصول الشركة. وعلاوة على ذلك، كان مسؤولاً عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها لزيادة الفعالية التنظيمية والقدرات التشغيلية للشركة.

وقبل انضمامه إلى "طاقة"، شغل السيد الظاهري عدة مناصب مهمة عبر مختلف القطاعات الإمارة، منها شركة أبوظبي للإعلام، والاتحاد للقطارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة". السيد الظاهري حاصل على درجة الماجستير في الموارد البشرية بالإضافة الى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من كلية إكيرد في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

و قال معالي/ محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسعدني أن أرحب بالسيد سعيد حمد الظاهري في سوق أبوظبي للأوراق المالية كرئيس تنفيذي جديد، حيث سيكون للظاهري دوراً رئيسياً في تنفيذ أهداف السوق الاستراتيجية والإشراف على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه السوق في نمو و تنويع اقتصاد أبوظبي و تعزيز سوق رأس المال، و أتمنى للسيد الظاهري كل التوفيق في مهمته الجديدة عبر قيادة فريق العمل لإنجاز مبادرات استراتيجية تعزز رصيد سوق أبوظبي للأوراق المالية الحافل بالنجاحات".

وبدوره عبر السيد الظاهري عن امتنانه لثقة مجلس إدارة سوق أبوظبي المالية للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه يتطلع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق وترسيخ مكانته الرائدة ليكون في مقدمة الأسواق المالية الأكثر تميزاً ومواكبة لتطلعات كافة المتعاملين مدعوماً بالتوجيه القيادي من قبل مجلس الإدارة وبدعم كبير من جانب فريق العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية و كافة المتعاملين وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية و تحقيق رؤيته ليكون "السوق المالي الأمثل".

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