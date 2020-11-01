72.6 ملياراً تجارة خدمات التأمين في الإمارات بنمو 59 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نمت تجارة خدمات التأمين بالإمارات (صادرات وواردات وإعادة تأمين)، إلى 72.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 59%، أو ما يوازي 26.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 45.7 مليار درهم في 2018، وفق إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت إحصاءات التنافسية والإحصاء، الصادرة أمس، إن جملة أقساط واردات خدمات التأمين في الدولة، زادت إلى 54.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنمو قدره 33%، أو ما يعادل 13.66 مليار درهم، مقابل 41.26 مليار في 2018، ووصل جملة المطالبات إلى 36.67 مليار درهم، مرتفعاً من 27.76 مليار درهم، ليصل بذلك الفرق بين جملة الأقساط وجملة المطالبات في العام الماضي، لنحو 18.24 مليار درهم.

وأوضحت أن جملة أقساط صادرات خدمات التأمين للشركات العاملة، وصل إلى 2.32 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 5%، مقارنة بنحو 2.45 مليار درهم في 2018. بينما وصل إجمالي المطالبات إلى 2.29 مليار درهم، مقابل 1.65 مليار درهم، ليصل بذلك الفرق بين جملة الأقساط والمطالبات للعام الماضي، لنحو 36 مليون درهم.

وبينت الهيئة أن المقصود بالواردات، هي قيم كافة الخدمات المقدمة من شركات التأمين غير المقيمة للمقيمين على أرض الدولة، ويتم تسجيلها ضمن حساب المدين، بينما المقصود بالصادرات، هي قيم كافة الخدمات المقدمة من شركات التأمين المقيمة المقدمة لغير المقيمين، وتسجل ضمن حساب دائن.

وذكرت الهيئة أن أقساط إعادة التأمين لجميع أنواع التأمين من داخل دولة الإمارات، زادت بنحو كبير جاوز 675%، أو ما يعادل 13.3 مليار درهم خلال العام الماضي، وذلك بعد أن شمل البند أقساط إعادة التأمين الصادر خارج دولة الإمارات، لجميع أنواع التأمين، بما فيها تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال، ليصل إلى 15.3 مليار درهم في 2019، مقابل 1.97 مليار درهم في 2018.

فيما بلغ إجمالي مطالبات إعادة التأمين لجميع أنواع التأمين الواردة من داخل دولة الإمارات، نحو 11.25 مليار درهم في 2019، مرتفعاً من 1.12 مليار درهم في 2018، ليبلغ بذلك الفرق بين إجمالي الأقساط، وإجمالي المطالبات لنحو 4.06 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بالتأمين على الحياة المقدمة لغير المقيمين في الدولة، فبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الأشخاص خارج دولة الإمارات 63 مليون درهم، وقيمة المطالبات المسددة لتأمينات 41 مليون درهم، بفارق 22 مليون درهم. وبالنسبة للتأمين على غير الحياة المقدمة لغير المقيمين في الدولة، فبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الممتلكات خارج الدولة، 921 مليون درهم.

وبالنسبة لإعادة التأمين المقبولة من شركات التأمين غير المقيمة، فوصلت أقساط إعادة التأمين لجميع أنواع التأمين الواردة من خارج الدولة، إلى 1.34 مليار درهم، بينما بلغت المطالبات نحو 1.68 مليار درهم، ما يعني زيادة في المطالبات عن الأقساط بنحو 345 مليون درهم.

الأقساط المكتتبة

أفاد التقرير بخصوص التأمين على الحياة المقدمة في الإمارات، بأن إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الأشخاص داخل الدولة وصل لنحو 11.3 مليار درهم، مقابل مطالبات مسددة بنحو 6.5 مليارات درهم، بفارق 4.8 مليارات درهم. بينما في ما يتعلق بالتأمين على غير الحياة المقدمة في الدولة، فبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الممتلكات داخل الدولة، 28.3 مليار درهم، ووصلت قيمة المطالبات المسددة 18.9 مليار درهم، بفارق 9.38 مليارات درهم.

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