صدارة إماراتية إقليمياً في إصدار السندات

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القيمة الإجمالية للسندات المطروحة للبيع خلال الأشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري، وفقاً لبيانات أصدرتها شركة «ريفينيتف» المتخصصة في بيانات الأسواق.

وأفادت البيانات بأن الإمارات أصدرت سندات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 34.7 مليار دولار، فيما جاءت السعودية في المركز الثاني، حيث طرحت سندات بقيمة 21.9 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن القيمة الإجمالية للسندات، التي طرحتها دول المنطقة منذ مطلع العام، وحتى نهاية سبتمبر، بلغت 92.4 مليار دولار.

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