سكان الإمارات توّاقون للتسوق التقليدي

المصدر: دبي - سيد صالح

أظهرت نتائج استبيان حديث أجرته شركة «أوراكل ريتيل»، وحدة التجزئة لدى «أوراكل» الأمريكية للبرمجيات، أن سكان الإمارات تواقون للتسوق التقليدي مجدداً ويعتزمون العودة إليه بقوة خلال موسم العطلات ومهرجانات التخفيضات المقبل الذي سيبدأ خلال الشتاء الجاري، وبالكثافة نفسها التي كانوا يرتادون بها مراكز التسوق التقليدية قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم.

وأجرت «أوراكل ريتيل» استبياناً عالمياً على عينة من المتسوقين يتجاوز قوامها 5100 شخص في الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، أستراليا، البرازيل، المكسيك، إيطاليا، فرنسا، وألمانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز