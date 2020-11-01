600 مليون درهم للمرحلة الثانية من «بن غاطي أفينيو» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، المرحلة الثانية من مشروع «بن غاطي أفينيو» في منطقة الجداف بمدينة دبي الطبية، بقيمة استثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون درهم.

ويمتد مشروع «بن غاطي أفينيو» على مساحة تبلغ حوالي مليون قدم مربع، وهو برج سكني مكون من 35 طابقاً يضم 665 وحدة سكنية مكونة من 454 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، و110 شقق من غرفتي نوم، و86 شقة من ثلاث غرف نوم، إضافة إلى 28 فيلا «تاون هاوس» تضم ثلاث غرف نوم.

ويضم المشروع العديد من المرافق تشمل قاعة رياضية، حمام سباحة، مسبحاً للأطفال، منطقة لعب للأطفال، متجراً للبيع بالتجزئة، ردهة استقبال كبيرة، مواقف للدراجات، 7 طوابق من مواقف السيارات المغطاة، ومصعداً بانورامياً. ويتميز المبنى بإطلالات مباشرة على خور دبي وأفق دبي الشهير، فيما يمتاز باللون البرتقالي المميز لمشروعات «بن غاطي»، وتم تجهيزه بوسائل الراحة لتساعد في الوصول إلى نمط حياة حضري.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري في تعليقه على إطلاق مشروع بن غاطي أفينيو: «يسعدنا الإعلان عن المرحلة الثانية لأحدث مشاريعنا العقارية في دبي ليعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاستثمار العقاري في إمارة دبي لاسيما بعد المحافظة على الزخم الشرائي رغم أزمة (كوفيد 19)».

وأضاف: «حافظت السوق العقارية في دبي على جاذبيتها في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين، بالرغم من آثار تفشي الجائحة، حيث أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك دخول 10728 مستثمراً جديداً إلى السوق، يمثلون 70% من إجمالي عدد المستثمرين طوال الأشهر التسعة الأولى، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي».

وقال الرئيس التنفيذي: «إن السوق العقارية أصبحت أكثر نضجاً ووصلت لمرحلة تصحيح سعري صحية، لأنها تدعم المستثمر والمستهلك النهائي معاً، وهذا يزيد من فرصة تحقيق هامش ربحي من الاستثمار للمستخدم النهائي».

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