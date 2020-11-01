«الأنصاري للصرافة»..مليون وجوائز

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، حملة «مكافآت الأنصاري للصرافة – شتاء 2020»، والتي تعتبر أكبر العروض الترويجية في القطاع، حيث تشمل جائزة كبرى بقيمة مليون درهم نقداً، وسيارة ليكزس، و1 كيلو من الذهب. وتستمر الحملة الترويجية خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر من العام الحالي، في حين سيقام السحب النهائي في 12 يناير 2021.

وقال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «يسعدنا إطلاق أحدث نسخة من «مكافآت الأنصاري للصرافة ـ شتاء 2020»، في إطار حرصنا على مكافأة عملائنا، وإحداث فارق إيجابي وحقيقي، خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم».

ويمكن للعملاء الدخول في سحب جائزة المليون درهم، من خلال استخدام إحدى خدماتنا، والتي تشمل، تحويل الأموال عبر تطبيق «الأنصاري للصرافة»، أو عند زيارة أيّ فرع من فروع «الأنصاري للصرافة»، بالإضافة إلى صرف العملات الأجنبية، وشراء شهادات الصكوك الوطنية، وشراء أو إعادة تعبئة بطاقات الأنصاري للصرافة «ترافل كارد»، ودفع قيمة تذاكر الطيران وحجوزات العطلات.

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