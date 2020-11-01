تمويل للسيارات بنسبة ربح صفرية

المصدر: دبي- البيان

اختتمت أمس فعالية «آفاق أوتو فيست»، التي أطلقتها «آفاق الإسلامية للتمويل»، الأولى والمتخصصة في خدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات في دولة الإمارات، لمساعدة عملائها في شراء سيارة أحلامهم، بنسبة ربح تصل إلى صفر %، وبهدف دعم قطاع تمويل السيارات في الدولة.

وحققت الفعالية في نسختها الأولى، التي أقيمت في «لاست اكزت» -الخوانيج، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، حضوراً جيداً من المواطنين والمقيمين الراغبين في اقتناء سيارة الأحلام، فيما وفرت «آفاق»، موظفين للإجابة عن استفسارات زوّار الحدث حول كيفية التمويل، وتسهيل إجراءات التمويل بصورة سريعة ومبسطة، بل والحصول على الموافقات اللازمة خلال دقائق فقط.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل، إن «آفاق أوتو فيست»، الذي امتد لثلاثة أيام، هو واحد ضمن سلسلة من المنتجات التي أطلقتها «آفاق»، لإحياء سوق تمويل السيارات، ودعم عجلة الاقتصاد في الإمارات، داعياً العملاء للاستفادة من هذه الفرصة التي ستقام شهرياً في «لاست اكزت» -الخوانيج، من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً.

وأضاف القبيسي: «نحن حريصون على وضع خدمات ومنتجات «آفاق» المالية في متناول الجميع بصفة دائمة، ولا ندخر أي جهد لتحويل أحلام عملائنا إلى حقيقة، لا سيما مع بدء العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية في الدولة. ولذلك استفدنا من خبرتنا الطويلة في التمويل الإسلامي في وضع حلول متكاملة وملائمة لتمويل السيارات وذلك بالتعاون مع ستة وكلاء للسيارات داخل إمارة دبي، من دون وضع المزيد من أعباء الفائدة على المستهلكين. وقد أصبح بإمكانهم الآن شراء سيارة أحلامهم بأسعار منافسة». ووفقاً لهذا البرنامج الرائد، تقدم آفاق لعملائها تمويلاً للسيارات يصل إلى 500 ألف درهم، ضمن خطة سداد مرنة لشراء المركبات الجديدة والمميزة جداً، تصل إلى خمس سنوات، وتوفر إمكانية تسديد القسط الأول بعد ستة أشهر، والموافقات السريعة، وغيرها من المزايا المتنوعة.

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