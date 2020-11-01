مواطنة تفوز بمليون درهم من الإمارات الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز حساب التوفير «كنوز» في سحب شهر سبتمبر 2020. فقد فازت أمل دسمال من دولة الإمارات بالجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم نقداً، بينما كانت سيارة تيسلا الجديدة كلياً من نصيب محمود شلب من المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعليقاً على فوزها، قالت أمل دسمال: «يسعدني الفوز بالجائزة النقدية الكبرى من حساب التوفير «كنوز». عجزت بداية عن تصديق هذا النبأ السار لدى تلقي الاتصال بشأن فوزي، وأشكر المولى عزّ وجّل والإمارات الإسلامي على تمكيني من تحقيق أحلامي».

وفي هذا السياق، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «بالنيابة عن الإمارات الإسلامي، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخت أمل على فوزها بجائزة المليون درهم نقداً وللأخ محمود على فوزه بسيارة تيسلا الجديدة كلياً في سحب شهر سبتمبر».

يعتبر حساب التوفير «كنوز» أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها «الإمارات الإسلامي»، ويمنح المتعاملين الحاليين والجدد فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم كل ثلاثة أشهر أو سيارة تيسلا كل شهر، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. وعلاوة على ذلك، يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية قدرها 50 ألف درهم أسبوعياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حساباتهم.

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