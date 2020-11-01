«ديفمارك» توسّع أعمالها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ديفمارك» الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية متعددة التخصصات في دولة الإمارات، عن توسيع نطاق أعمالها ضمن أربع شركات فرعية، لتقديم خدمات متكاملة تحت مظلة «مجموعة ديفمارك»، التي تم إطلاقها مؤخراً في دولة الإمارات. بموجب ذلك، ستقدم «ديفمارك» خدماتها في الاستشارات العقارية والاستثمار والتسويق وحلول التكنولوجيا «بروب تيك».

تم تصميم النظام البيئي لمجموعة «ديمفارك»، لتقديم حلول مصممة خصيصاً حسب متطلبات العملاء، والتي تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة العقارية، بما في ذلك تقديم الاستشارات والتحفيز وتحسين أداء المبيعات في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفمارك»: «نحن ندرك تماماً المشهد المتغير في صناعة العقارات، ونعتقد في الوقت عينه أننا دخلنا بالفعل مرحلة «الوضع الطبيعي الجديد»، وهو ما يخلق متطلبات جديدة في السوق تشمل مقترحات أوسع وحلول أكثر تكاملاً. في ضوء ذلك، عملنا على إعادة تقييم عروضنا، وحددنا المجالات الرئيسية للتركيز عليها وتقديم خبرات متخصصة، وهو ما سيمكننا من تحقيق نتائج أفضل لشركائنا». كونه جزءاً من الهيكل الجديد للمجموعة، تم إطلاق أربعة كيانات جديدة، هي «ديفمارك الاستشارية» و«ديفمارك الاستثمارية» والوكالة المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات المتكاملة في التسويق العقاري «ثينك لاب»، بالإضافة إلى الشركة الأولى من نوعها على مستوى تكنولوجيا العقارات في دولة الإمارات «إيت».

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