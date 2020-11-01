قصر الإمارات يطلق عروضاً خاصة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا فندق «قصر الإمارات» أبوظبي المقيمين في الإمارات للاستفادة من عروضه الحصرية عند حجز إقامتهم في القصر الأكثر فخامة في المنطقة.

وقالت إدارة قصر الإمارات «سيحظى الضيوف الذين يختارون عرض المقيمين، بتجربة الإقامة في عالم من الفخامة في عاصمة دولة الإمارات، والتمتّع بخصم يصل إلى 20% على أفضل الأسعار المُتاحة». وأوضحت أنه من خلال هذا العرض الحصري المُغري يمكن للآباء والأمهات الاسترخاء على الشاطئ الرملي الأبيض الممتد على طول 1.3 كيلومتر، والاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي لا حصر لها في الهواء، في الوقت ذاته الذي يتمتع خلاله أطفالهم بتجارب ترفيهية مسلية لساعات طوال في نادي أطفال «قصر الإمارات».

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