«هيئة الاتصالات»: إغلاق %97 من الشكاوى

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 27 ألفاً و504 شكاوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، أغلقت الشركتان نحو 97% منهم، ليزيد بذلك عدد الشكاوى بنحو 17.9% مقارنة بنحو 23 ألفاً و317 شكوى في الفترة نفسها من 2019.وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، إن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 15 ألفاً و450 شكوى في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل نحو 12 ألفاً و54 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 26 ألفاً و744 شكوى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، استحوذت «اتصالات» على 14 ألفاً و985 شكوى منها، مقابل نحو 11 ألفاً و759 شكوى لــ«دو».

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