الدائرة تبحث المستجدات التقنية مع مصنعي أجهزة التفتيش

المصدر: دبي – البيان

عقدت جمارك دبي مُمثّلة في إدارة الدعم الفني اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين من مصنعي أجهزة التفتيش الأمنية لمناقشة الحلول المستقبلية وآخر المستجدات التقنية لكل شركة وذلك للاستفادة بجميع التقنيات المتطورة لأجهزة التفتيش بالدائرة، جاء الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور فريق من إدارة الدعم الفني، وفريق من ممثلي الشركات المُصنعة، انطلاقاً من تعزيز القدرات الأمنية لإجراءات التفتيش. وتناول الاجتماع موضوعات عدّة تركز على الاهتمام بتطوير الأعمال الخاصة بالمناولة وسرعة إنهاء إجراءات التفتيش الجمركي وتبسيط الإجراءات، مع استخدام نظم الميكنة الآلية في إنجاز المعاملات الجمركية والمالية والإحصائية، وربطها بجميع منافذ الإمارة بمركز تحكم مشترك لتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

وخلال الاجتماع قدم مُمثلو الشركات العديد من الاقتراحات، ومنها اقتراح خاص باستخدامات الأشعة السينية وتقنية Diffraction Solutions، وأيضاً اطلاع الحضور على تطوير تقنية A computerized tomography (CT) scan كثلاثية الأبعاد لأجهزة الحقائب والأمتعة. مع العمل على تطوير تقنيات الكشف الآلى للمواد الممنوعة مثل الكشف عن بطاريات الليثيوم والمواد الكحولية، وذلك بتطوير اللوغريتمات Algorithms المستخدمة في التحليل الآلي.

وثمّن المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني بجمارك دبي العلاقة الاستراتيجية مع مُصنّعي الأجهزة الأمنية، وذلك للمضي قدماً نحو عالم يتميز بالخصوصية والأمان من خلال البحث عن كل المستجدات التقنية التي تختص بأجهزة التفتيش.

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