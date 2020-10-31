غرفة عجمان تنظم حلقة نقاشية بعنوان «الصناعات التحويلية وصناعة التعدين»

المصدر: عجمان – البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حلقة نقاشية بعنوان «الصناعات التحويلية وصناعة التعدين»، وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعتمدها غرفة عجمان بهدف تعزيز معارف الموظفين وتبادل الخبرات ورصد التوصيات والمقترحات البناءة لتحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات الموجهة لأعضاء غرفة عجمان.

حضرالحلقة عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي المدير العام والمدراء التنفيذيون وكافة موظفي الغرفة.

وفي مستهل الحلقة النقاشية رحب عبدالله المويجعي بالحضور وأكد على أهمية الحلقة النقاشية وما تتناوله عن الصناعات التحويلية والتعدين لاسيما وأن إمارة عجمان تتميز بقطاع صناعي رائد يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد الإمارة، ليصل عدد المصانع في عجمان خلال العام 2019 إلى 1056 مصنعاً، مشيداً بجهود حكومة عجمان في توفير مقومات اقتصادية متميزة تعزز نمو واستدامة القطاع الصناعي بشكل خاص.

تناولت الحلقة النقاشية تعريف الصناعات التحويلية بأنها صناعات تعتمد على تحويل المواد الأولية الناتجة من الصناعات الاستخراجية من شكل إلى آخر حسب الشكل الذي يصممه الصانع لتشمل تلك الصناعات «الأغذية والملابس والمنسوجات والورق والخشب والبلاستيك والأجهزة الكهربائية وغيرها»، وعن صناعة التعدين فتتمثل في استخراج المعادن والاحتياطيات المعدنية، وذلك بهدف استخدامها في الصناعات المتعددة ومنها «الألمنيوم والنفط والأمونيا والفولاذ والكروميت وغيرها».

وتسهم الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام 2019 بنسبة 8.7%، لتمثل هذه الصناعة محركاً رئيسياً في الاقتصاد الوطني.

وتمثل أهم الصناعات في الدولة، صناعة الغاز وصناعة تكرير النفط وصناعة الحديد، وعن صناعة الألمنيوم فتعد الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم ويعتبر الألمنيوم ثالث أكبر صادرات الإمارات بعد النفط والغاز.

واستمع الحضور لنبذة عن قطاع الصناعة في إمارة عجمان وأهم المنتجات التي تصدرها عجمان، بحيث يسهم قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لإمارة عجمان بنسبة 32% لعام 2019.

هذا وتناولت الحلقة النقاشية أهمية اعتماد المصانع لمنهجية عمل تتواكب مع مجال المسؤولية المجتمعية بهدف الحد من التلوث الناتج عن المصانع والمحافظة على البيئة باعتبار ذلك أحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وفي ختام الحلقة النقاشية أشاد الحضور بأهمية الحلقة النقاشية ودورها في تسليط الضوء على القطاع الصناعي، وتوفير قناة لتبادل الأفكار والمقترحات المبتكرة بما يخدم بيئة العمل والخدمات الموجهة لأعضاء غرفة عجمان.

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