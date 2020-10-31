دبي سادس أفضل مدن العالم 2021

المصدر: نيويورك - البيان

احتلت دبي المرتبة السادسة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم من حيث الأداء، في تقرير شركة ريسوناس كونسيلتانسي لأفضل مدن العالم في العام ٢٠٢١، متفوقةً على مدن سنغافورة، وبرشلونة، ولوس أنجلوس، ومدريد.

ويحدد التصنيف أفضل المدن من خلال قياس الجودة النسبية للمكان، وسُمعته، والهُوية التنافسية للمدن التي يبلغ عدد سكانها مليون شخص أو أكثر.

وتمت الإشادة بها لكونها أكثر المدن جاذبية وشمولاً في العالم، بناءً على المنهجية الأصلية التي تحلل الإحصاءات الرئيسة، إضافة إلى التقييمات والنشاط في قنوات التواصل الاجتماعي.

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