الإمارات تشارك في اجتماع الشيربا الاستثنائي الثالث استعداداً لقمة العشرين

المصدر: أبوظبي - وام

شارك معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، في اجتماع الشيربا الاستثنائي الثالث لمجموعة العشرين من 27 إلى 29 الجاري عبر تقنيات الاتصال المرئي، بجانب مشاركة عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر الاجتماع ممثلون رسميون عن الدول الأعضاء في المجموعة بهدف إحراز مزيد من التقدم في المناقشات، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صوغ بيان القادة، ولا سيما أن جميع الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل قد اختتمت أعمالها لهذا العام.

إعادة البناء

وأثنى معالي أحمد الصايغ على جهود جميع الشيربا المشاركين في أعمال العشرين والعمل الدؤوب الذي يقوم به الزملاءُ المشاركون، والتفاني والإخلاص في الجهد الذي يبذلونه لإيجاد الحلول المشتركة معرباً عن ثقته بأن العمل الذي أُنجز سيساعد على تمهيد الطريق لإعادة البناء بشكلٍ أفضل، وضمان التعافي الكامل، والتصدي معاً لأكثر التحديات إلحاحاً اليوم وفي المستقبل.

مشاركة بناءة

وأشاد معاليه بالعمل الجاد الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات في الإمارات لضمان المشاركة البناءة والموضوعية خلال أعمال مجموعة العشرين مشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث تعد فرصة كبيرة، حيث ضافرت الدولة جهودها وفق نهج حكومي شامل للمساهمة في أعمال المجموعة والاستفادة منها، وحاولنا في أعمال المجموعة إيصال أصوات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول النامية والدول الجزرية الصغيرة بشكل موضوعي، وليس التحدث باسم دولة الإمارات فحسب ما ساعد على تعزيز السياسات والممارسات الشاملة في المجموعة.

ودعت السعودية دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين 2020 في ديسمبر من 2019، بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعد قمة مجموعة العشرين تجمعاً سنوياً لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، حيث تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وقد تم الإعلان عن مواضيع القمة لهذا العام بعد تولي السعودية رئاسة المجموعة، وهي "تحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، مع أهداف واسعة هي "تمكين الناس، وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز