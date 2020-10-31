10 مليارات مكاسب الأسهم مع تواصل ماراثون النتائج

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي، الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بعد عطلة المولد النبوي الشريف، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم معززاً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك، في وقت تركزت السيولة بشكل رئيسي في سوق العاصمة، وسط ترقب لمزيد من افصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري.

وصعد سوق أبوظبي 2.27% إلى 4660 نقطة مستفيداً من مكاسب البنوك والعقار والتأمين والخدمات، فيما زاد سوق دبي 0.1% عند 2187.86 نقطة على وقع صعود العقار والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 3.47 مليارات درهم منها 2.9 مليار في أبوظبي و579.3 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.26 مليار سهم، موزعة بواقع 747.5 مليوناً في أبوظبي و517.2 مليوناً في دبي من خلال 21.7 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.97% مع نمو «إعمار العقارية» 2.3% و«الاتحاد العقارية» 1.44% و«إعمار للتطوير» 2.24%، فيما انخفض «ديار» 2.86% و«داماك» 2.68%، ونما قطاع الاستثمار 1.77% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.79% و«سوق دبي المالي» 2.07% و«شعاع كابيتال» 0.33%. وانخفض قطاع البنوك 0.4% متأثراً بهبوط «الإمارات دبي الوطني»، فيما زاد «دبي الإسلامي» من 1.22%، وتراجع قطاع النقل 2.79% مع انخفاض «أرامكس» 4.13% و«العربية للطيران» 0.9% و«الخليج للملاحة» 0.48%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 120 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 76.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 73.4 مليوناً، وحقق «تبريد» أكبر ارتفاع بنسبة 8.41%، تلاه «دي إكس بي» 4.55%، ثم «دبي للمرطبات» 3.83%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً 7.69%، تلاه «آن ديجيتال سيرفسس» 4.43%، ثم «أرامكس» 4.13%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 40.3 مليون درهم، منها 20.17 مليونا للخليجيين و20.11 مليوناً للمواطنين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 40.3 مليون درهم، موزعة بواقع 39.93 مليون درهم للأجانب و350 ألفاً للعرب.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 2.46% بعد نمو «أبوظبي الأول» 2.32% و«أبوظبي التجاري» 4.45% و«أبوظبي الإسلامي» 3.57%، وزاد قطاع العقار 24.76% مع صعود «الدار» 26.27% و«رأس الخيمة العقارية» 0.26%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.42% بضغط انخفاض «العالمية القابضة» 1.64% و«الواحة كابيتال» 0.97% فيما ارتفع «إشراق» 1.33%، ونزل قطاع الاتصالات 1.17% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الطاقة 0.82% متأثراً بهبوط «دانة غاز» 2.86% فيما ارتفع «طاقة» 1.41% فيما استقر «أدنوك للتوزيع».

وتزعم سهم «الدار» النشاط بنحو 1.2 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 524.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 500 مليون درهم، وحقق «الدار» أكبر ارتفاع بنسبة 26.27%، تلاه «ميثاق للتأمين التكافلي» 18.62%، ثم «ريم للاستثمار» 15%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.25%، تلاه «أبوظبي لمواد البناء» 4.74%، ثم «أغذية» 4.34%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 234.88 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 234.88 مليون درهم، موزعة بواقع 16.6 مليوناً للعرب و16.7 مليوناً للخليجيين و201.55 مليون للمواطنين.

أداء المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 344.6 مليون درهم، ونحو البيع بسوق دبي، بصافي استثمار 32 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 32 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 344.6 مليون درهم.

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