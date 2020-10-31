الإمارات تؤمّن ثلث واردات اليابان النفطية في سبتمبر

المصدر: طوكيو - وام

استوردت اليابان 20.173 مليون برميل نفط خام من دولة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي تمثل 31.4% من إجمالي الواردات التي تعادل 64.212 مليون برميل حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد.

واستوردت اليابان من السعودية 25.721 مليون برميل تمثل40.1% من الإجمالي، ومن الكويت 5.139 ملايين برميل تمثل 8.0%، ومن روسيا 2.190 مليون برميل تمثل 3.4%. وبلغت نسبة النفط العربي 90.5 % أو58.088 مليون برميل من إجمالي واردات اليابان النفطية.

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