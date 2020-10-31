دبي تتألق في صناعة الأرقام القياسية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تعزز دبي مكانتها العالمية في الإبهار وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر، كما تعمّق الإمارة هوايتها في تحطيم الأرقام القياسية العالمية، واحتضان كل ما هو أعلى أطول وأكبر، حيث تعشق الإمارة الصدارة والتميز في مجالات مختلفة.

وتشتهر دبي بأنها واحدة من المدن الرائدة في العالم، حيث كان لها نصيب وافر في تحطيم الأرقام القياسية الأكبر في شتى المجالات والصعد، فهي ضيفة دائمة على موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وستبقى سباقة في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

وترصد «البيان» العديد من المشاريع العملاقة والمعالم التي تعزز دبي وجهة لكل ما هو متفرد واستثنائي، وتسلط الضوء على أبرز الأرقام التي حطمتها دبي في موسوعة الأرقام القياسية العالمية.

ويعد «برج خليفة»، الذي يبلغ ارتفاعه 2716 قدماً – 828 متراً - ما يناهز ضعف ارتفاع مبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك وثلاثة أضعاف ارتفاع برج إيفل في باريس أشهر حامل للأرقام القياسية.

وحققت «قمة البرج، برج خليفة سكاي» رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس»، بصفتها أعلى منصة مشاهدة من صنع الإنسان في العالم، لتمنح دبي لقباً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات السبّاقة على كل المستويات.

أكبر نافورة

وحصدت «نافورة النخلة» في «ذي بوينت» الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي من «نخيل»، الرقم القياسي العالمي لـ«موسوعة جينيس للأرقام القياسية»، باعتبارها أكبر نافورة في العالم في 22 أكتوبر.

وتحتل «نافورة النخلة» التي تعد احتفالاً بإبداعات دبي وطموحاتها مساحة تنتشر على أكثر من 14 ألف قدم مربع، تشع ليلاً بأنوار 3 آلاف مصباح «ليد» تنبض بالحياة، وتتميز بمضختها العملاقة التي تنفث المياه إلى عنان السماء على ارتفاع 105 أمتار.

أطول فندق

وحطمت دبي في 12 فبراير 2018 أرقامها القياسية بافتتاح فندق «جيفورا» الأطول في العالم بارتفاع 356.33 متراً (1.169 قدماً) مع 528 غرفة فندقية و5 مطاعم إلى جانب العديد من المرافق الخدمية. تصل إلى الطابق 71 على شارع الشيخ زايد الحيوي، حيث يقع أيضاً فندق «جي دبليو ماريوت» الذي كان يحتفظ بالرقم القياسي بطول 355 متراً.

ويتألف فندق «جيفورا» المطلي باللون الذهبي من 75 طابقاً، وبذلك باتت دبي تحتضن أطول ستة أبراج فندقية في العالم على التوالي بحسب مجلس المباني الشاهقة.

أعلى برج لولبي

بني برج «كيان» أو كما كان يعرف سابقاً باسم برج إنفينيتي في عام 2013، وهو ناطحة سحاب مميزة بطول 307 أمتار يلتف حول نفسه بزاوية 90 درجة. يطل البرج بشكل مدهش على دبي مارينا.

أكبر«برواز»

افتتح «برواز دبي» هذا المعلم السياحي في إمارة دبي في يناير 2018 في حديقة زعبيل، ويبلغ طوله 150 متراً وعرضه 93 متراً، وهو مرصّع بزخارف ذهبية، وبلغت تكلفة تدشينه 43.60 مليون دولار. كما حققت بلدية دبي رقماً قياسياً عالمياً بأكبر مبنى مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

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