2 مليون مسافر لـ«الاتحاد» بين أبوظبي وبروكسل

المصدر: أبوظبي - البيان

نقلت الاتحاد للطيران منذ إطلاق رحلاتها بين أبوظبي وبروكسل في شهر أكتوبر من 2005 نحو مليوني مسافر بين العاصمتين لتلبية الطلب القوي على رحلات العمل والترفيه وتحتفل الاتحاد للطيران اليوم بالعيد الـ 15 لرحلتها الأولى بين أبوظبي وبروكسل.ونقلت الاتحاد للطيران أعداداً كبيرة من المسافرين عبر أبوظبي من وإلى بروكسل، وكانت الوجهات الأكثر شعبية مسقط في عمان، وسيدني وملبورن في أستراليا وبانكوك وبوكيت في تايلاند ودلهي ومومباي في الهند وإسلام آباد ولاهور في باكستان. وبين 2011 و2015 عززت الاتحاد رحلاتها من 3 إلى 8رحلات أسبوعية ومنذ 2016 قامت الشركة بتشغيل رحلة يومية تم تخفيضها إلى 3 رحلات أسبوعية بسبب القيود المفروضة لمواجهة كورونا ويتم تشغيل الرحلات بين المدينتين على متن بوينغ-787 دريملاينر.

وقالت آن راماكرز، مديرة الاتحاد للطيران في بلجيكا: «طيلة 15 عاماً، وفرت رحلاتنا بين أبوظبي وبروكسل ارتباطاً قوياً بين المنطقتين ما أتاح فرصاً لسفر الأعمال والسياحة من وإلى بروكسل إلى أبوظبي وخارجها». وأضافت «فخورون بمواصلة ربط بلجيكا بالعالم اليوم ونأمل استئناف خدماتنا اليومية مع تخفيف قيود السفر».

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