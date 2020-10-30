الإمارات تؤمن حوالي ثلث واردات اليابان النفطية في سبتمبر

المصدر: وام

استوردت اليابان 20.173 مليون برميل نفط خام من دولة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي تمثل 31.4% من إجمالي الواردات التي 64.212 مليون برميل حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد.

و استوردت اليابان من السعودية 25.721 مليون برميل تمثل40.1% من الإجمالي ، ومن الكويت 5.139 مليون برميل تمثل 8.0% ،ومن روسيا 2.190 مليون برميل تمثل 3.4%.

و بلغت نسبة النفط العربي 90.5 بالمئة أو58.088 مليون برميل من إجمالي واردات اليابان النفطية .

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