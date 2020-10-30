«سيلفي كينجدوم» يطلق تجربة إبداعية تعزز الابتكار

المصدر: دبي – البيان

أعلن متحف «سلفي كينجدوم»، (Selfie Kingdom)، أول متحف سيلفي خاص في دبي، عن تقديم تجربة تصوير إبداعية ومثيرة لأصحاب الحيوانات الأليفة. يحتوي المركز الذي تم إطلاقه في يناير، على 3 صالات وخلفيات عرض جديدة، تضم ما مجموعه سبع عشرة منصة عرض، بخلفيات بصرية وحامل موبايل ومساعد تصوير، يتم التحكم فيه عن بُعد. ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة، الاستمتاع بالتقاط صور سيلفي غير محدودة، وإنشاء مقاطع فيديو على منصات «يوتيوب» و«تيك توك»، من خلال خلفيات وغرف عرض محددة.

وقالت رانيا نفاع الرئيس التنفيذي، العضو المؤسس المسؤول عن السعادة: «يوفر متحف «سيلفي كينجدوم»، مساحة تفاعلية تعزز الفن والابتكار، في بيئة خاصة لضيوفنا، للتعبير عن أنفسهم بحرية، والاستمتاع بتجربة تصوير رائعة».

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