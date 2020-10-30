«فلاي دبي» تعيد 44 مدينة إلى شبكة وجهاتها

المصدر: دبي - البيان

تواصل «فلاي دبي» توفير المزيد من فرص السفر، من خلال تشغيل المزيد من الرحلات وتعديل أوقات بعضها لتحسين الربط عبر شبكتها المتنامية. وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مطرد، منذ يوليو الماضي، وهي تخدم الآن 44 وجهة في أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وحطت أولى رحلات «فلاي دبي» المتجهة إلى جزر المالديف في ماليه 27 أكتوبر، إيذاناً ببدء رحلاتها بواقع 4 رحلات أسبوعياً.

ومنذ أن أعلنت الشركة عن خطها الجديد، شهدت طلباً متزايداً على الرحلات إلى جزر المالديف وستتحول رحلاتها إلى يومية، خلال فترة ذروة العطلة الموسمية، من 17 ديسمبر 2020 وحتى 18 يناير 2021 إضافة إلى ذلك تصل ساعة طيران من دبي إلى ماليه في وقت مناسب لتوفير ربط ملائم لمواصلة السفر بالطائرة المائية.

واعتباراً من أمس 29 أكتوبر تقوم فلاي دبي بتشغيل 4 رحلات أسبوعياً إلى سراييفو، كما زادت رحلات الناقلة إلى النجف العراقية، إلى 3 رحلات أسبوعياً، وستزيد الرحلات إلى أربيل إلى 6 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 9 نوفمبر ما يوفر ربطاً ملائماً عبر مطار دبي وتشغل الناقلة رحلتين أسبوعياً إلى زنجبار.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «رأينا في البداية، ركابنا يسافرون لرؤية عائلاتهم، وأصدقائهم. ومع انفتاح المزيد من البلدان على السياحة، نشهد الآن المزيد من الركاب يسافرون لقضاء وقت الفراغ، للاستمتاع بأول عطلة لهم في العام».

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