الأمانة العامة لرابطة «الآسيان» تشارك في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يواصل معرض «إكسبو 2020 دبي» استقطاب المزيد من الدول والهيئات الدولية من أنحاء العالم، حيث أعلنت الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا عزمها المشاركة في الحدث العالمي الذي ينطلق أول أكتوبر 2021.

وبحسب صحيفة «جيش الشعب» الفيتنامية، سلط لي يونغ يونغ، مدير شؤون المجتمع في الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا والمفوض العام للرابطة في إكسبو دبي، الضوء على نسخة 2020 من الحدث العالمي، موضحاً أنه يوفر لدول جنوب شرق آسيا «الآسيان» منصة موثوقة لعرض قصة التكامل الإقليمي وأن الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا تتطلع إلى الترحيب بالضيوف الدوليين والمشاركين.

ويمكن لزوار جناح «الآسيان» خلال إكسبو 2020، تذوق وفهم والاطلاع على التنوع الاجتماعي والثقافي الغني لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وتجربة كيفية بناء المنطقة نحو مجتمع من الفرص من خلال العديد من البنى الإقليمية ومنصات التعاون لتحسين حياة شعوبها، وزيادة حركتهم وترابطهم، وضمان مستقبل مستدام لهم.

وبحسب الصحيفة، فإن جميع الدول الأعضاء في رابطة «الآسيان» ستشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» إلى جانب الأمانة العامة، وسيكون لكل دولة عضو جناح خاص بها لعرض محتوياتها الوطنية.

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