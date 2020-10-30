«ملك الطاووق» يفتتح فرعه الأول في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح مطعم «ملك الطاووق»، سلسلة مطاعم الوجبات السريعة اللبنانية الشهيرة، أمس، فرعه الأول في إمارة الشارقة في «متاجر» الجرينة، أحد المراكز المميزة الذي يوفر تجربة تسوق فريدة في التجمعات السكنية والجامعية في إمارة الشارقة.

وتفخر علامة «ملك الطاووق» اليوم بوصول عدد فروعها في دولة الإمارات إلى خمسة، أربعة فروع في دبي في شارع حصة، موتور سيتي، بيزنيس باي وواحة دبي للسيلكون، وفرع واحد في إمارة الشارقة. وتتطلع السلسلة إلى افتتاح أول وحدة توصيل في العاصمة أبوظبي في الشهر المقبل.

وقال محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة يمي جنكشن، الشركة المالكة لسلسلة مطاعم «ملك الطاووق» في الإمارات: «تسعى سلسلة مطاعم ملك الطاووق منذ افتتاحها إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء في مختلف المناطق في الدولة. ويغلب على إمارة الشارقة الطابع الثقافي وتنوع المجتمعات السكنية فيها، بالإضافة إلى وجود أبرز الصروح التعليمية والجامعية مثل منطقة الجرينة التي تحيط بها المجمعات العلمية والطبية المختلفة».

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