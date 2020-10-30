«جراند كوزموبوليتان دبي» يحفز السياحة بعرض الإقامة الطويلة

المصدر: دبي - البيان

أطلق فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، عرض الإقامة الطويلة في غرف الفندق سوبيريور الفاخرة والواسعة، والذي يتضمن حزمة من أجود الخدمات الفندقية بتكلفة 5,999 شهرياً، والتي تناسب مسافري الترفيه والأعمال على حد سواء، ويعتبر العرض الشهري بديلاً عن استئجار الشقق خلال الوقت الحالي، وذلك في ضوء استجابته لمتطلبات السوق.

وتتضمن حزمة الإقامة الطويلة، حصول الضيوف على خدمات مكتب الاستقبال والعناية بالغرف على مدار 24 ساعة، وعلى خدمة تنظيف الغرف مرتين أسبوعياً، إلى جانب خدمة الاتصال السريع بالإنترنت، وعلى موقفٍ مجانيٍ مخصص لركن السيارات.

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