خيارات مبتكرة تتيحها «دار بياجيه» لعملائها

المصدر: دبي - البيان

طورت «دار بياجيه» للساعات من مفهوم خدمة عملائها، من خلال تطوير التفكير الإبداعي الذي أنتج «انتقاء الطراز» و«بصمة ألتيبلانو» و«بياجيه بولو توربيون ريلاتيف» إلى خدمة تخصيص ذات أحدث طراز ومواصفات.

ويحمل المفهوم الجديد اسم «خيار ذاتي مطلق» Infinitely Personal وهو يوفر فرصة لصنع إصدارات مخصصة لاثنتين من ساعات الدار الاستثنائية، وهما ساعة «ألتيبلانو ألتيمت كونسبت» Altiplano Ultimate Concept التي حطمت الرقم القياسي، لكونها أرق ساعة ميكانيكية في العالم، وساعة «ألتيبلانو توربيون» Altiplano Tourbillon. وقالت شابي نوري الرئيس التنفيذي لدار بياجيه،، إن «عملاء الدار اليوم هم مشاركون في الابتكار»، ومع وجود المُكوِّنين الجديدين مباشرة عبر الإنترنت الآن، فإن الفرصة لإتاحة تدفق تلك المواهب الإبداعية لم تكن أبداً أفضل. وفي كل حالة، يكون مستوى الاختيار واسعاً للغاية.

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