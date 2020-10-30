«سكوتش صن»: دبي وجهة مثالية لقضاء العطلات على مدار العام

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تعد دبي ملاذاً مثالياً في أي وقت من السنة، بأشعة الشمس اللامتناهية والشواطئ والأنشطة الوافرة، وفق صحيفة «سكوتش صن»، التي قالت أمس في تقرير لها بعنوان «دبي الوجهة المثالية لقضاء العطلات على مدار العام»: إن المدينة بفضل الرمال البيضاء والسماء الزرقاء الصافية والبحار المتلألئة، هناك القليل من المدن يمكنها أن تضاهيها بشواطئها الرائعة وأشعة الشمس الساطعة،

ولكن، كما أفادت أكبر صحيفة في أسكتلندا وعضو هيئة تنظيم الصحافة في المملكة المتحدة، IPSO، وهناك الكثير للاستمتاع به: من المتنزهات الترفيهية إلى رحلات السفاري الصحراوية ومنحدرات التزلج إلى نوادي الأطفال الخيالية، وبعض أفخم الفنادق وأفضلها قيمة في العالم، وسواء كنت في زيارة مع العائلة أو الأصدقاء أو في إجازة رومانسية، فإن دبي هي الملاذ المثالي على مدار العام.

ترفيه

وتطرقت الصحيفة إلى ما تنعم به من أسباب الترفيه قائلة، اختر ما يناسبك من الامتدادات الهادئة من الرمال أو الشواطئ النابضة بالحياة، التي تنتشر فيها المقاهي والمطاعم، حيث يتمتع شاطئ جميرا بيتش ريزدانس في منطقة مرسى دبي، بشعور نابض بالحياة مناسب للعائلة، بما في ذلك مجموعة رائعة من المقاهي والمطاعم. ويعتبَر «كايت بيتش» من أشهر وأفضل الشواطئ المجانية في دبي، حيث يمكنك الاسترخاء وتناول أشهى الأطباق وممارسة الرياضات المائية، واستئجار معدّات عالية الجودة على طول الشاطئ، والمكان المثالي للتجديف والكرة الطائرة الشاطئية. وفي ما يخص المغامرات الصحراوية، يمكن الاستمتاع بالمساحات الواسعة المفتوحة حول دبي برحلة إلى مساحات الصحراء الشاسعة المترامية حول المدينة. وفي الفنادق حدث ولا حرج، فبأكثر من 700 فندق وشقة فندقية للاختيار من بينها، تمتلك دبي كل شيء من الفخامة الأكثر رقياً وفنادق الخدمات المميزة إلى المنتجعات العائلية ذات الميزانية المحدودة. أما الأطفال من جميع الأعمار فسيحبون أتلانتس النخلة المذهلة، موطن مدينة أكوافنتشر المائية، المليئة بأكثر من 30 منزلقاً ومسطحات مائية عملاقة.

دبي الخيار الأمثل

وقالت صحيفة «سكوتش صن»، إن دبي هي الخيار الأمثل لقضاء عطلة مع الأبناء، وذلك بفضل مراكز التسوق العملاقة والأسواق الأصيلة. استعد للإبهار في دبي مول الشاسع، الذي يضم أكثر من 1200 متجر، بما في ذلك 80 متجراً راقياً في فاشن أفنيو وسوق البحار، حيث تعرض المجوهرات الذهبية والفضية. ولا يمكن تفويت نافورة دبي العملاقة على بحيرة البرج بجوار المركز التجاري- على ارتفاع 900 قدم، إنها ثاني أكبر نافورة راقصة في العالم.

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