«دبليو كابيتال» تعرض مشروعات «بن غاطي» في العين

المصدر: العين – البيان

تنظم شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، معرضها العقاري الخاص في مدينة العين، بالتعاون مع شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، وذلك بهدف التسويق لمشروعاتها وخصوصاً على مشروعي «بن غاطي افينيو»، و«ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز».وتنطلق فعاليات المعرض اليوم في «العين مول» لمدة شهر.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن هذا المعرض يأتي ضمن الفعاليات المهمة، التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة، بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وأضاف: المعرض الحالي يمتد لمدة شهر وسيكون حصراً على جميع مشروعات شركات بن غاطي على أن يكون التركيز على مشروعي «بن غاطي افينيو»، و«ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز».

وأوضح أنه تم الاتفاق مؤخراً مع «بن غاطي» للتطوير العقاري على تسويق مشروع «بن غاطي أفينيو»، الذي يقع في منطقة الجداف في مدينة دبي الطبية.

وأضاف الزرعوني أنه سيتم تقديم خصم خاص خلال المعرض بنسبة 25% على سعر الوحدة السكنية، مضيفاً أن شراء العقار خلال المعرض سيتيح للمشتري الدخول في سحب على سيارة «نيسان باترول 2020».

وأشار الزرعوني إلى أن «بن غاطي» أطلقت منذ عام 2015 نحو 40 مشروعاً تم تسليم نحو 35 مشروعاً منها خلال خمس سنوات.

وتدير «بن غاطي»، ذراع التطوير العقارية في الشركة الأم «بن غاطي القابضة»، أكثر من 40 مشروعاً بقيمة تزيد على 3.5 مليارات درهم في أنحاء جميع أنحاء الدولة.

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