«واتش بوكس» تبدع في ابتكار مواد منتجاتها

المصدر: دبي- البيان

تبدع «واتش بوكس» في ابتكار مواد منتجاتها باستخدام الفولاذ والتيتانيوم والبلاتين وجميع ظلال الذهب متساوية في صناعة ساعاتها الحديثة، ومنذ الأيام الأولى على إطلاق ساعة «رويال أوك أوفشور ألينغي» من الكاربون في عام 2007، توجهت الكثير من العلامات التجارية إلى استخدام ألياف الكاربون بطرق مختلفة، في حين اختارت بعض العلامات التجارية – ومنها هوبلو على وجه الخصوص - الحفاظ على نسج الكربون التقليدي، وفي بعض الحالات تعزيز ألياف الكربون بالألمنيوم.

وطورت علامة ريتشارد ميل، بمساعدة تقنية North Thin Ply مادة الكاربون TPT، وهو مركب كربون فريد من نوعه أقوى بكثير من ألياف الكربون التقليدية. وتزن ساعة RM 50-03McLaren F1 وزناً خفيفاً للغاية يبلغ 38 غراماً بما في ذلك حزامها، مما يجعلها أخف ساعة مزودة بكرونوغراف أجزاء الثانية ونظام التوربيون.

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