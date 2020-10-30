«إريال» تدمج تقنية الواقع في «بود آرت»

المصدر: دبي - البيان

قامت إريال الشرق الأوسط، إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال منتجات الغسيل، بالدمج بين تقنية الواقع المعزز والفنون التجريدية في فعالية «بود آرت» الفريدة من نوعها خلال عطلة نهاية.

وهدفت هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على «إريال بودز»، أحدث الابتكارات في العناية بالغسيل. أقيم الحدث على مدى ثلاثة أيام، وحضره المئات من أهل الصحافة وأصدقاء العلامة التجارية في موقعين مميزين، «سيتي ووك» و«ذا بيتش» في «جي بي آر».

وقال رامي طرشوبي، مدير التسويق والتجارة في «شركة بروكتر آند غامبل الشرق الأوسط»: سعدنا برؤية الناس يتفاعلون مع إريل بودز ويستمتعون برؤية القطع الفنية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع. كانت ردود الفعل رائعة، لا سيما فيما يتعلق بالدمج بين التكنولوجيا والفن التجريدي لإحياء العلامة التجارية بطريقة مبتكرة.

تم تصميم القطع الفنية من قبل فنانين محليين في دبي، بول بروير ودريمز اوف غراندور، وتم إحياء المجموعة من خلال تقنية الواقع المعزز التي تم تفعيلها على الهواتف المحمولة. احتفل هذا الحدث بسهولة استخدام «إريال بودز» وميزته المبتكرة «3 في 1».

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