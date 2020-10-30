«الاتحاد للطيران» تصدر صكوكاً «مستدامة» لجمع 600 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، عن إطلاق أول صكوك تحول وأول تمويل مرتبط بالاستدامة في قطاع الطيران على مستوى العالم، وذلك ضمن إطار عمل لتمويل التحول. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار أول تمويل في قطاع الطيران يرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد المكانة الرائدة للاتحاد للطيران في مجال التمويل المستدام.

وسوف تسهم الصفقة التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار في دعم مسيرة الاتحاد للطيران في قطاع الطيران المستدام عبر ربط شروط الصكوك بأهداف خفض الكربون التي حددتها الاتحاد للطيران والتي تتمثل في الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية الصافية إلى الصفر بحلول عام 2050، وخفض 50% من الانبعاثات الكربونية الصافية بحلول عام 2035 وخفض 20% من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أسطول الركاب التابعة للشركة بحلول عام 2025.

وأفاد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تمثل الاستدامة واتخاذ إجراءات مناخية مسؤولة أهم التحديات التي تواجه قطاع الطيران. وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، تلتزم الاتحاد للطيران بالنمو المستدام في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي، ومن خلال إصدار الصكوك المرتبطة بالاستدامة، فإن الشركة تسعى إلى تعزيز التزامها الحالي وفق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA) والتزمت أيضاً بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% منذ عام 2017».

وتم تعيين بنكي إتش إس بي سي وستاندر تشارتد كمنسقين عالميين ووكلاء مشتركين لهيكلة الاستدامة، في حين تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي وستاندر تشارتد كمنظمين رئيسيين ومسجل Bookrunners. كما تمّ اختيار بنك أبوظبي التجاري كمنظم رئيسي مشترك وبنك المشرق كمستشار مالي.

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