دبي تستضيف قمة «فينوفيكس» للخدمات المالية 3 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي، فعاليات قمة «فينوفيكس الشرق الأوسط 2020»، الحدث المتخصص في الابتكار والتميز في مجال الخدمات المالية، والذي تنطلق فعالياته على مدار يومين، 3 و4 نوفمبر المقبل، بمشاركة فعلية لأكثر من 200 مندوب، تحت شعار «تشكيل الاستراتيجيات لمستقبل مستدام».

وتعد القمة، التي تنظمها شركة «إكسيبكس» Exibex، الجهة المنظمة لسلسلة «فينوفيكس جلوبال»، أول حدث «هجين» ضمن قطاع الخدمات المالية في الدولة. حيث تدمج بين الجلسات الحوارية المباشرة بشكل فعلي، وتقنيات البث الافتراضي المتزامن. ومن المقرر أن تبحث القمة، فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، في ظل «الوضع الجديد»، الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وستجمع القمة نخبة من قادة الفكر من أبرز البنوك والمؤسسات المالية من المنطقة وخارجها، الذين سيضعون عدداً من الأهداف الانتقالية الطموحة.

وقال شاباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة «إكسيبكس»: «تفخر إكسيبكس بتنظيم القمة، في وقت يشهد فيه القطاع المالي تحولاً لم يسبق له مثيل. ويسعدنا أن تُتاح لنا فرصة التنظيم بأسلوب هجين في الإمارات، التي تعتبر من بين الوجهات الأكثر أماناً لاستضافة الفعاليات والمعارض العالمية للمجتمع الدولي، بمكوناته المتنوعة».

وأضاف: «من خلال الحلقات النقاشية المركزة، والعروض الرئيسة، ومناقشات المائدة المستديرة، سيقدم «فينوفيكس»، إطاراً عاماً شاملاً ودقيقاً، لما يحمله المستقبل للقطاع المصرفي والمالي في منطقة الشرق الأوسط، بينما نقترب من عام 2021، بسوق متعطل بالكامل، بعد ظهور فيروس كوفيد 19».

وقال «كانشي شاه» مدير الاتصالات والإنتاج في شركة «إكسيبكس»: «مع تخفيف الدول لقيود الإغلاق، واستئناف الأسواق لأنشطتها الاقتصادية، فإننا جميعاً نشهد تأثير الوباء في سلوكيات المستهلكين، وأنماط الإنفاق والاستهلاك، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية. وفي إطار سعينا لإيجاد موطئ قدم لنا، في ظل «الوضع الجديد»، ستكون قمة «فينوفيكس الشرق الأوسط 2020»، بمثابة محرك لرسم خريطة طريق للتعافي من التأثيرات السلبية للوباء، والخروج أقوى من أزمة فيروس «كورونا»، من خلال تحقيق مستويات جديدة من الابتكار والتميز في القطاع المالي».

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