«إنفستكورب» ترصد الفرص في الصين

المصدر: المنامة ـ البيان

أصدرت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، ورقة بحثية بعنوان «الفرص في الصين وجنوب شرق آسيا بعد كوفيد - 19».

قام بتحرير الورقة البحثية كل من: دنكان زينغ، رئيس وحدة الاستثمار في الشركات الخاصة في الصين، وأعضاء فريق عمل وحدة الاستثمار في الشركات الخاصة في آسيا، وهم هيلين تشان، ماثيو كولمان، وميغان زينغ. وتحدّد الورقة الرؤية الكفيلة بالاستفادة من فرص الاستثمار في أكثر الأسواق نمواً في العالم في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والاستهلاك.

تناقش الورقة الاعتماد السريع للتقنيات الجديدة من شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والجيل المقبل من الرعاية الصحية والنزعة الاستهلاكية الجديدة، إلى جانب النماذج الفعالة للحكومات والاتجاهات الديموغرافية، وكيف ستؤدي إلى دفع النمو المستدام في كل أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا.

وقال رئيس وحدة الاستثمار في الشركات الخاصة في الصين، دنكان زينغ: «إن إنفستكورب متفائلة بشأن آفاق السوق في الصين وجنوب شرق آسيا. وأمام الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجال واسع للنمو المستدام الطويل الأجل، كما أن منطقة جنوب شرق آسيا هي جزء حيوي من العالم، يجب أن يركز عليه المستثمرون الدوليون».

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