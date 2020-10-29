«طيران الإمارات» توفر رحلات إلى 96 وجهة حول العالم

المصدر: دبي – عمرو عادل

قال عبد الله الجسمي مدير دعم المبيعات لدى طيران الإمارات، إن الناقلة توفر حالياً رحلات إلى نحو 96 وجهة حول العالم، بما في ذلك أفريقيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية.

جاء ذلك، أمس، خلال جلسة حوارية افتراضية مفتوحة، نظمتها مؤسسة دبي للإعلام، بهدف نشر الوعي بكافة المواضيع المتعلقة بالسفر وشروطه، والإجراءات الاحترازية الحديثة.

واستعرضت الجلسة أحدث قائمة الوجهات السياحية المفتوحة والمتوفرة حالياً لدى طيران الإمارات، في ظل جائحة «كوفيد 19».

وأضاف الجسمي، أن الناقلة تواصل توسيع شبكة خطوطها تدريجياً، إلى ما كانت عليه قبل تفشي جائحة «كوفيد 19»، حيث استعادت ما بين 50 إلى 52 % حتى الآن من وجهاتها، وتعمل عن كثب مع السلطات الدولية والمحلية، لاستئناف باقي عمليات الركاب، لتلبية الطلب المتزايد على السفر، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة مسافريها وطاقمها، والمجتمعات التي تخدمها.

وأكد على أن طيران الإمارات، تعطي الأولوية دائماً لسلامة عملائها وطواقمها، في ظل جائحة «كورونا»، وذلك عبر اتباع التدابير الصحية اللازمة، مستعرضاً تدابير السلامة والتعقيم المعززة، التي تتخذها في المطار، وعلى متن الطائرة.

وأضاف: «تطبق طيران الإمارات، عدة تدابير لضمان صحة وسلامة المسافرين، بما في ذلك، توزيع علبة معدات وقاية تحتوي على أقنعة وقفازات ومعقم يدين ومناديل مطهّرة مجاناً لجميع العملاء».

ولفت إلى أن الناقلة أطلقت سلسلة من المبادرات الرائدة في الصناعة، لبث الطمأنينة والثقة في نفوس العملاء عند سفرهم، بدءاً من تدابير السلامة الحيوية في كل خطوة من رحلتهم، وتوفير التغطية الطبية مجاناً، لمن تظهر عليه أعراض «كوفيد 19»، أثناء رحلته بعيداً عن وطنه، وحتى سياسات الحجز المرنة.

وأشار إلى أن جميع طائرات طيران الإمارات، تم تجهيزها بفلاتر الهواء (HEPA) المتطورة، المستخدمة في المستشفيات، والتي من شأنها تصفية 99.97 % من الفيروسات والجراثيم، والمواد المسببة للحساسية على متن الطائرة.

وأوضح أن الناقلة استأنفت خدماتها الأرضية المميزة، اعتباراً من الأول من يوليو الماضي، لتوفير خدمة السيارة مع سائق، والوصول إلى مبنى ركاب طيران الإمارات، وخدمات الصالة الخاصة في مطار دبي الدولي، وذلك مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأضاف أنه يتعين على جميع المسافرين إلى دبي، من أي وجهة، تقديم شهادة نتيجة اختبار «كوفيد 19»، سلبية، صالحة لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل الوصول.

وبدورها، استعرضت حور عبد الله مدير المبيعات بشركة الإمارات للعطلات، ذراع تنظيم الرحلات الخارجية، التابعة لشركة «طيران الإمارات»، باقات السفر والرحلات السياحية، إلى جانب البرامج والعروض الحصرية التي تقدمها الشركة لعملائها للسفر بأسعار خاصة، إلى عدد من الوجهات حول العالم. وقالت عبد الله، إن المالديف وسيشل، تعتبران من أكثر الوجهات السياحية، طلباً من المسافرين لدى «الإمارات للعطلات» في الوقت الراهن.

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