انتعاش سوق تصدير السيارات في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت شركة «دوبيكارز إنترناشونال»، أسرع منصات بيع وشراء السيارات نمواً في دولة الإمارات، عن انتعاش سوق تصدير السيارات في 2020، وبخاصة من السوق الأفريقي.

وتُقدّر القيمة الإجمالية الشهرية لسوق تصدير السيارات المستعملة في دولة الإمارات، بنحو 365 مليون درهم، وتقوم منصة دوبيكارز بدور الوسيط في تصدير سيارات لـ 50,000 مشترٍ شهرياً، منها أكثر من 10,000 مشترٍ من الأسواق الأفريقية.

ولا شك في أنّ تنامي أعمال سوق السيارات عبر الإنترنت، سوف يسهم في خلق فرصٍ تجاريةٍ جديدةٍ للشركات الإماراتية، من خلال خدمات منصة دوبيكارز، فمع خدمة «التصدير الآمن»، سيتمكن الوكلاء والتجار من تصدير السيارات بكل أمان وموثوقية وسهولة، عبر أفريقيا و50 سوقاً دولياً.

وفي هذا السياق، قال كريج ستيفنز الرئيس التنفيذي لمنصة دوبيكارز: «على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، شهدنا زيادةً متسارعة في الطلب على السيارات من السوق الأفريقي، بلغت نسبتها 100 %، وعلى الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد 19، واصل الطلب بالازدياد، وأبدى العملاء حاجتهم إلى حلولٍ سريعةٍ، تساعدهم في إتمام المعاملات، نتيجة قيود السفر الدولية، وقد ساهمت خدمة «التصدير الآمن»، من دوبيكارز، بشكلٍ فعال، في تلبية حاجات العملاء المستجدّة.

وقال ستيفنز: «نطمح في دوبيكارز، إلى دعم الشركات الإماراتية، من خلال تسريع التصدير، وتوفير الأدوات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية العالمية، وهدفنا هو توجيه تجّار السيارات المحليين نحو الاستفادة من التطور التقني، ولهذا السبب، عقدنا شراكةً مع شركة «إيمرجينغ كلاسيفايد فينتشور»، لجعل تصدير السيارة من الإمارات إلى السوق الأفريقية، أسهل وأكثر فاعليةً، من حيث التكلفة والمنافسة».

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